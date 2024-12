Pistons estaria preparando troca de Jalen Duren

O Detroit Pistons está na reta final de sua reconstrução. A evolução de Cade Cunningham em conjunto com veteranos sólidos se traduz em uma campanha que disputa o play-in da Conferência Leste. Entretanto, algumas pontas soltas ainda devem ser aparadas pelo GM Trajan Langdon. Um dos principais rumores, inclusive, é uma possível troca de Jalen Duren pelo Pistons.

Embora titular, Duren é o ponto fraco do quinteto do Pistons. Em seu terceiro ano, ele viu seus minutos caírem de 29.1 para 24.7 por partida e passou a registrar um saldo de -7.8 pontos por cem posses com ele quadra. Desse modo, tem sido comum que os adversários o explorem como o ponto fraco do time.

Além disso, Duren é criticado por sua dificuldade em espaçar a quadra. Diferente dos pivôs modernos, o titular do Pistons sequer tentou um arremesso de três pontos na temporada. Enquanto isso, acumula uma média de dois turnovers por jogo na temporada, sendo a décima pior marcada da NBA para um pivô.

Em contrapartida, algumas dessas fragilidades não são vistas em Isaiah Stewart. Substituto imediato de Duren, o pivô tem mostrado evolução na temporada, sendo um arremessador mais confiável e até um defensor melhor do que o titular.

Por fim, a troca de Jalen Duren pode beneficiar a reconstrução do Pistons. Isso porque, a franquia conseguiria aumentar o seu capital de Draft para o futuro, enquanto ainda trabalho na montagem do elenco em torno de Cade Cunningham.

Se o negócio se confirmar, o Lakers é um potencial interessado. Desde a offseason, a franquia vem procurando por um pivô, uma vez que Anthony Davis deseja voltar à função de ala-pivô. Além disso, a equipe é a quarta pior em rebotes por partida e a sexta pior em porcentagem de rebotes. Portanto, Duren, com média de 9.1 por jogo, poderia resolver a fragilidade.

Nas primeiras tentativas de corrigir o problema, o time fracassou em trocas por Jonas Valanciunas, Walker Kessler e Robert Williams. Duren, porém, é mais jovem do que os demais e não deve custar um preço tão algo, principalmente em relação ao pivô do Utah Jazz, que custaria um volume maior de escolhas de Draft.

Enquanto tudo ainda é um rumor, Duren segue no Pistons. Em 26 jogos, o pivô tem médias de 9.2 pontos, 9.2 rebotes e 2.6 assistências, além de 1.2 toco por partida.

