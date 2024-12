Lesão afasta Devin Booker no Suns

Devin Booker foi diagnosticado com uma lesão pelo Phoenix Suns. De acordo com a equipe médica, o craque da franquia sentiu uma dor no músculo adutor esquerdo, na última quinta-feira (19). Desse modo, ele está fora de pelo menos mais um jogo do time, diante do Denver Nuggets na terça-feira (24).

No terceiro quarto do confronto entre Suns e Indiana Pacers, Devin Booker sofreu a lesão e precisou ir para o vestiário. Após isso, ele não retornou e foi descartado para o restante do jogo. Assim, ele terminou o duelo com 17 pontos e seis assistências em 25 minutos.

Após a partida, companheiros de equipe lamentaram a lesão do ala-armador. “Esperamos que não seja nada sério. Para mim, isso faz parte do jogo. Então, precisamos encontrar uma solução”, disse Jusuf Nurkic.

“É uma droga. Nós odiamos que lesões possam atrapalhar o belo basquete. No entanto, como você disse, isso faz parte do jogo, mas ainda é difícil de aceitar”, lamentou Kevin Durant.

Por conta do desconforto, Booker não treinou no dia seguinte e esteve fora do duelo contra o Detroit Pistons. Essa foi, aliás, a primeira ausência do astro por lesão na temporada. Além disso, ele está oficalmente fora da rodada de Natal da NBA, quando o Suns enfrenta o Denver Nuggets.

Ainda segundo a equipe médica, o craque será reavaliado durante a semana. Portanto, não é certo que ele retorne na próxima quinta-feira (26), quando Phoenix volta a enfrentar o Nuggets.

Aos 28 anos, Booker está em sua décima temporada no Suns. Em 26 partidas, ele tem médias de 25.1 pontos, 6.4 assistências e 3.7 rebotes, além de um aproveitamento de 34.5% dos três pontos.

Apesar de números abaixo do esperado, principalmente nos arremessos, Booker deve ter sua ausência sentida pelo Suns. Sem ele, a franquia perdeu para o Pistons e caiu para a 11ª posição da Conferência Oeste. Desse modo, se distanciou ainda mais da antiga projeção para a campanha, que é conseguir uma vaga direta na pós-temporada.

Além de um desempenho criticado, as lesões no geral têm afetado o elenco. Kevin Durant e Bradley Beal, principalmente, vem perdendo jogos durante toda a temporada. Em 27 partidas, ambos estiveram ausentes de dez confrontos. Além disso, somente Tyus Jones e Royce O’Neale estiveram presentes em todos os duelos de 2024/25.

