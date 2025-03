Josh Hart indica que Jalen Brunson deve perder muitos jogos

Jalen Brunson se lesionou na derrota do New York Knicks para o Los Angeles Lakers, na última quinta-feira (6), e Josh Hart indicou que o companheiro de time deve perder várias partidas. O armador machucou o tornozelo na prorrogação da derrota para o time da Califórnia, deixou a partida mostrando incômodo com a dor.

“É uma grande lesão”, disse Hart. “Acho que ele ficará fora por vários jogos”.

O jogador se lesionou em uma transição ofensiva, quando sofreu uma falta. Mesmo com as dores, Brunson cobrou os dois lances livres, empatando o jogo com pouco mais de um minuto no relógio. No entanto, não conseguiu jogar até o fim. Aliás, ele era o destaque do Knicks com 39 pontos e dez assistências.

Quase 24 horas depois, Ian Begley, da rede SNY, apontou que o exame de Brunson não apontava ossos quebrados. Depois, Shams Charania, da ESPN, confirmou que se tratava de uma entorse no tornozelo, e que o jogador deve ficar de fora por cerca de duas semanas. Com o Knicks bem encaminhado para os playoffs, contudo, pode ser que o jogador fique de fora um pouco mais para se recuperar.

É a pior fase do time de Nova York na atual campanha. Embora a terceira posição da Conferência Leste ainda esteja segura, derrotas para Boston Celtics, Oklahoma City Thunder e Cleveland Cavaliers acenderam o sinal. Assim, analistas indicaram que a equipe não está indo bem nos grandes jogos. Contra o “top 4” da liga, somando o Lakers aos três times citados, a franquia tem nove derrotas e nenhuma vitória.

Como revelou Josh Hart, Jalen Brunson deve ficar vários jogos para se recuperar da lesão, sendo grande desfalque para o Knicks. Afinal, o armador é o principal nome da equipe com médias de 26.3 pontos e 7.4 rebotes. Ademais, ainda está arremessando 38.4% para três em 6.1 tentativas.

Batalha Judicial

Além dos problemas em quadra, o Knicks se prepara para uma batalha judicial contra o Toronto Raptors. Isso porque as equipes têm um conflito desde 2023, sob alegação de vazamentos de informação. Segundo o time de Nova York, um ex-funcionário da franquia teria fornecido documentos internos para o time de Toronto.

Assim, a batalha judicial ganhou um novo capítulo quando um juiz exigiu que Adam Silver deveria ser quem arbitraria a disputa. A decisão contrariou o Knicks, que contestou a relação do comissário com Larry Tanenbaum, dirigente do Raptors. A franquia nova-iorquina alega que a liga não quis solucionar a questão de forma justa. Agora, porém, a decisão está marcada para 21 de julho.

