Kendrick Perkins: “Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns é a dupla mais letal da NBA”

O New York Knicks ainda não decolou na temporada, mas a parceria entre Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns vai muito bem. Afinal, eles precisaram de menos de 20 jogos para mostrarem muito entrosamento. Ambos combinam quase 52 pontos por noite, enquanto acertam mais de 51% dos arremessos que tentam. Isso foi o bastante para o polêmico Kendrick Perkins fazer uma declaração ousada sobre a dupla.

“Eu estou otimista com esse time, pois tem o melhor duo da liga. Jalen e Karl formam a dupla mais letal do basquete. Eles são a melhor combinação de pick-and-roll do jogo. E a beleza disso, acima de tudo, está no fato de que não precisaram de 25 ou 40 partidas para isso. Eles entenderam ao natural como poderiam funcionar juntos no lado ofensivo da quadra. Isso é bonito demais”, opinou o comentarista da ESPN.

É verdade que o sucesso da parceria ainda não se refletiu em grandes resultados. O time só venceu 11 de 19 jogos e, assim, ocupa a quarta posição do Leste. Está bem longe dos líderes Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. Mas já tem o segundo ataque mais eficiente da liga. E, além disso, a equipe cresce na cotação das casas de apostas. Perkins vê razão na empolgação em torno dos nova-iorquinos.

Publicidade

“A gente fala muito de Jalen e Karl, mas há outro jogador lá que faz a melhor temporada da carreira ao lado deles. OG Anunoby está marcando 19 pontos por jogo. Então, vocês me perguntam se essa equipe está melhor em relação à última temporada e a resposta é muito sim. Em particular, por causa da química instantânea desse sistema ofensivo”, cravou o ex-pivô do Boston Celtics.

Leia mais sobre Jalen Brunson

Por outro lado

A parceria entre Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns deu um impulso na ofensiva do Knicks. Mas, ao mesmo tempo, a defesa virou uma preocupação. A equipe está só na 23a posição da liga quando o assunto é a eficiência defensiva. Uma atuação estranha, aliás, para um time comandado por Tom Thibodeau. Richard Jefferson crê que muitos estão subestimando esse dado negativo.

Publicidade

“Esse time é muito bom, sim. Mas, quando olhamos para o sucesso recente da equipe, sempre foi uma boa defesa. Eles são um dos melhores ataques agora, assim como na campanha passada, mas os números defensivos caíram muito. Afinal, você terá um real candidato ao título quando emparelhar a ofensiva de elite com uma marcação sólida. É sobre equilíbrio”, apontou o também analista da ESPN.

Jefferson não descarta as chances do Knicks levar o título da NBA. Mas, por enquanto, acha que cogitar o troféu Larry O’Brien para os nova-iorquinos pode ser um exagero. “Fica muito difícil ser campeão da NBA com a oitava pior eficiência defensiva da liga, para resumir. E quem diz isso não sou eu, mas a história da liga”, concluiu.

Publicidade

Paciência

Onze vitórias em 19 jogos não é o que se imagina de campanha de um time com os seus dois astros em perfeita sintonia. Em particular, disputando a maioria das suas partidas na conferência Leste. Mas Perkins crê que, ao mesmo tempo em que já pode empolgar com a equipe, cabe paciência com o rendimento defensivo. Pois há sinais concretos de que uma melhora considerável está por vir.

“Nós precisamos ser pacientes com essa equipe, pois o elenco nem está saudável ainda. A âncora do sistema defensivo, por exemplo, ainda está para voltar: Mitchell Robinson. Ele deve estar em quadra dentro de um mês. Karl pode jogar ao seu lado por causa da capacidade de espaçar a quadra no ataque. A defesa precisa melhorar, sim, mas não tenho dúvidas de que vai acontecer”, projetou o ex-jogador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA