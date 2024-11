NBA questiona Knicks sobre extensão de Jalen Brunson

A NBA iniciou uma investigação contra o New York Knicks sobre a extensão de Jalen Brunson. Durante a última offseason, o astro assinou um acordo de US$156.5 milhões por quatro temporadas. Ou seja, US$113 milhões a menos que poderia. O acordo, assim, levantou suspeitas da liga que questionou a franquia.

A suspeita da NBA é em relação à promoção do pai de Jalen Brunson no Knicks. Na mesma época da extensão, Rick Brunson recebeu um cargo como assistente técnico na equipe. Segundo a liga, a nova função pode ter violado as regras do teto salarial, de acordo com o jornalista Ian Begley, do canal SNY Sports.

A NBA, portanto, acredita que Brunson pode ter pedido a promoção do seu pai para assinar por um valor baixo. O salário pelos próximos quatro anos é incomum para um jogador de sua categoria. Ainda mais que ele estaria disponível para uma extensão de US$270 milhões na próxima offseason.

Em resposta, no entanto, o Knicks negou as suspeitas e afirmou que a investigação é um “assédio”. Segundo o comunicado, Brunson manteve o salário do assistente que substituiu, Johnnie Bryant. Desse modo, não houve qualquer decisão baseada no contrato do armador, considerando que o treinador mereceu a promoção.

“Brunson assumiu o lugar de Bryant, ex-assistente técnico, e manteve o mesmo salário. É ofensivo que alguém insinue que Rick não mereceu a promoção”, afirmou o grupo proprietário do Knicks, em comunicado.

Enquanto a promoção do pai é apenas uma suspeita, o Knicks gratificou Brunson após o contrato. Afinal, a franquia anunciou o armador como o 36º sexto capitão de sua história e o primeiro em seis anos. O último a exercer a função havia sido Lance Thomas, que deixou a equipe em 2019 e está fora da NBA desde então.

A relação entre o jogador e o Knicks, aliás, foi até motivo de elogio do comissário da NBA. Em agosto, Adam Silver expressou sua opinião sobre como a franquia evoluiu desde a chegada do armador e como ele se tornou um exemplo para os demais jogadores. Na época, pouco se imaginava que o acordo poderia levantar suspeitas.

“Meus parabéns ao Knicks e a Jalen por criarem o ambiente no qual ele queria estar. Se ele continuar jogando neste nível, certamente ganhará uma enorme quantidade de dinheiro, o que é maravilhoso. Mas acho que o que ele fez com seu contrato é consistente com a forma como ele lidera em quadra. Acho que ele deixou claro para seus companheiros que se importa com eles também e que, para competir por títulos, precisa de grandes jogadores”, analisou Silver.

