Heat negou homenagens para Caleb Martin e Kyle Lowry

O Miami Heat não prestou homenagens para Caleb Martin e Kyle Lowry, ex-jogadores da equipe que retornaram ao Kaseya Center pelo Philadelphia 76ers. Ambos os atletas, embora estejam jogando por um rival de conferência, construíram uma bonita história com as cores do Heat.

Dessa forma, segundo Anthony Chang, setorista da equipe pelo Miami Herald, o Heat reserva homenagens para jogadores que tenham sido campeões ou All-Stars pela equipe. Os dois jogaram em Miami, mas não conseguiram tais feitos.

Martin jogou na equipe por três temporadas, entre 2021 e 2024. Teve médias de 9.6 pontos e 4.4 rebotes por ano, algo apenas comum. Entretanto, o destaque veio durante os playoffs de 2023, quando Miami foi às finais. O ala-armador fez 12.7 pontos por jogo, com 42.3% de aproveitamento de três pontos.

Publicidade

Assim, em especial, contra o Boston Celtics nas finais de conferência, Martin subiu o nível. Foram 19.3 pontos e 48.3% de aproveitamento de três pontos na série de sete jogos. Isso tudo saindo do banco em cinco dessas partidas.

Leia mais!

Já Lowry, seis vezes All-Star e campeão pelo Toronto Raptors, ficou duas temporadas e meia em Miami. O armador teve médias de 11.4 pontos e 5.8 assistências pela equipe, sendo um dos principais jogadores na campanha que levou o Heat às finais da NBA.

Publicidade

Dessa forma, pela nova equipe, os dois ainda não tiveram o mesmo sucesso. Nesta temporada, Lowry tem médias de 6.2 pontos e 3.4 assistências. O jogador, já com 38 anos, perdeu espaço nas principais rotações da equipe.

Já Martin, segue com 11 pontos e 5.6 rebotes por partida. O 76ers, vale dizer, ainda está desfalcado, alternando sequências de jogos sem Paul George e Joel Embiid e com Tyrese Maxey ainda fora das quadras. Até por isso, se esperava mais do time. A equipe tem duas vitórias em 13 partidas e divide a lanterna da conferência Leste.

Publicidade

Já o ex-time de Caleb Martin e Lowry, o Miami Heat, segue tendo uma performance mediana na NBA. São seis vitórias nos mesmos 13 jogos, ocupando a sexta posição. Embora o time tenha bons jogadores e tenha ido para a final apenas dois anos atrás, há rumores de que o Heat possa estar atrás de outra estrela.

Giannis Antetokounmpo, Anthony Edwards e De’Aaron Fox surgem como alvos. É claro que as trocas seriam difíces, mas Miami é conhecido por viabilizar a chegada de craques, como quando LeBron James chegou ao sul da Florida em 2010.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA