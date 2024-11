Ex-jogador da NBA critica Anthony Edwards por arremessos

Na última semana, Anthony Edwards se tornou o jogador mais jovem na história da NBA a alcançar a marca de 850 bolas de três pontos na carreira. No entanto, o astro do Minnesota Timberwolves foi criticado por Gilbert Arenas, durante seu podcast. Na opinião do ex-astro, focar o jogo em arremessos do perímetro não é uma boa decisão para o camisa 5.

“Eu não entendo o raciocínio às vezes. Acho que ele precisa observar o jogo e entender o que estão fazendo. Então, perceber que só porque alguém dá espaço, não significa que deve arremessar. Eu não quero te marcar, não consigo. Você dobrou suas tentativas de três pontos, mas está fazendo apenas dois pontos a mais. Se você está chutando mais de três, isso significa que não está indo tanto para a linha de lance livre”, comentou Arenas.

Em seguida, os ex-jogador da NBA concluiu seu pensamento e comentou que a tendência de Anthony Edwards em arremessar mais do perímetro não causa um grande efeito em sua média de pontos, que atualmente é de 28 por partida.

Publicidade

Leia mais!

“Ele está tirando algo do seu jogo. Então, se ele ainda estivesse indo para a linha de lance livre na mesma frequência e aumentando suas tentativas de três, estaria com uma média de 30 pontos. Mas só está arremessando cinco ou seis bolas de três a mais. Isso significa que está deixando de fazer algo”, completou.

Anthony Edwards tem grande início de temporada na NBA. Isso porque soma médias de 28,4 pontos, 5,2 rebotes e 3,6 assistências. Além disso, converte 46,8% nos arremessos de quadra, sendo 42,4% do perímetro.

Como resultado, lidera Minnesota para uma campanha com oito vitórias e seis derrotas. Então, ainda sem empolgar como na última campanha, o ala-armador cobrou o time após uma derrota recente para o Portland Trail Blazers.

Publicidade

“Nós temos as respostas para os nossos problemas, pois os técnicos sempre nos passam as orientações. As respostas estão lá, dadas em nossas mãos todas as noites. Mas a gente não está executando isso. Eles explicam o caminho para vencermos No entanto, nós não fazemos em quadra. Não sei qual é a razão, mas precisamos ser mais maduros”, alertou Edwards.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA