Ex-jogador detona início de temporada de Jalen Brunson

O começo de temporada do New York Knicks não empolga e seu melhor principal jogador, Jalen Brunson, foi alvo de críticas. Para o analista da ESPN, Kendrick Perkins, o astro é o responsável pela campanha da equipe. Atualmente, a franquia tem menos de 50% de vitórias, com apenas quatro triunfos em nove partidas.

“Todos sabem que sou um dos maiores defensores de Brunson por aqui. Então, não vejo problema em falar também quando ele não está jogando bem. Em minha opinião, ele foi o melhor jogador de toda a Conferência Leste no ano passado. Mas até agora, não está nem entre os 15 melhores na atual campanha. Então, isso diz muito sobre o começo do Knicks”, disparou Perkins.

Apesar dos problemas, o camisa 11 não tem tido números ruins. Suas médias são de 25 pontos, 6.6 assistências e 2.9 rebotes. Além disso, ele tem 47.6% dos arremessos de quadra e 41.7% nas bolas de três em 34.6 minutos por partida.

Em relação ao armador, a grande crítica geral da campanha começou com as dificuldades iniciais com Karl-Anthony Towns e a dinâmica ofensiva geral do time. Afinal, nos primeiros jogos, o pivô foi pouco acionado. Enquanto isso, era também um problema na defesa. Essa segunda parte não mudou, mas o a equipe de Nova York conseguiu resolver a questão nos últimos jogos, com o desempenho do dominicano se elevando no ataque.

Ainda assim, um jogador tão decisivo como Jalen Brunson, tem tido dificuldades para impactar nos momentos decisivos em certas partidas da temporada. Até a derrota para o Indiana Pacers, no último domingo (10), seu aproveitamento de arremessos no último quarto era de apenas 37%.

Para nível de comparação, ele arremessou para 46% em últimos quartos durante a temporada 2023/24. Portanto, uma queda considerável em sua eficiência na reta final dos jogos.

Porém, apesar de nova derrota contra Indiana, Brunson não foi um problema nos últimos doze minutos. Afinal, anotou 12 pontos e duas assistências. O craque acertou quatro de cinco arremessos, além de não cometer nenhum erro de ataque.

No entanto, foi uma nova queda da equipe nos momentos finais. O Knicks chegou a liderar a partida contra o rival por dez pontos durante o terceiro quarto. A vantagem diminuiu para apenas dois pontos no fim do período e se transformou em um déficit de 11 pontos no fim do jogo.

