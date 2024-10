“Nunca serei jogador do Knicks”, crava Anthony Edwards

Recentemente, surgiram rumores de que Anthony Edwards um dia poderia se tornar jogador do New York Knicks. Isso porque, o astro do Minnesota Timberwolves afirmou que “adoraria reunir com Karl-Anthony Towns” no futuro da NBA. No entanto, o craque rechaçou a possibilidade de que o encontro poderia acontecer pelo time do Madison Square Garden.

“Nunca serei jogador do New York Knicks”, afirmou Anthony Edwards. “Se eu jogar mal, vocês vão gritar ‘boo'”, provocou.

Edwards, então, afastou de cara a chance de jogar no Knicks. Logo, o reencontro com Towns terá que acontecer em outra franquia da NBA. O ala-armador, inclusive, sinalizou que deseja que isso aconteça no Timberwolves, uma vez que ele garantiu que deseja passar todo o resto da sua carreira na equipe de Minnesota.

“Se eu puder, quero ficar no Timberwolves por toda a minha carreira. Não estou tentando ir para lugar nenhum”, completou o astro do Wolves à ESPN.

Aos 23 anos, o ala-armador assinou uma extensão de cinco anos por US$ 260 milhões com o Timberwolves. Desse modo, ele segue na franquia pelo menos até 2028. A saída de Towns, aliada à permanência de Edwards, consagra o astro de vez como a cara da franquia, bem como reforço o compromisso do Timberwolwes com ele.

O técnico Chris Finch, inclusive, comentou sobre a formação em torno de Edwards. Com a saída de Towns, o ala-armador terá um elenco com Rudy Gobert, Mike Conley, Julius Randle e Donte DiVincenzo. Todos eles dedicados a complementar o talento do ala-armador na busca por um título da NBA.

“Eu não diria que é uma reconstrução. Todo ano, entramos na temporada com a mesma estrutura do que queremos tentar fazer. Mas sentimos que há flexibilidade suficiente para definir em que podemos nos apoiar”, afirmou o treinador.

Com a base reformulada, o Timberwolves é um dos favoritos pelo título em 2024/25. A franquia, afinal, vem de um vice-campeonato da Conferência Oeste, quando foi eliminada para o Dallas Mavericks na pós-temporada passada. Assim, com a provável evolução de Edwards e o entrosamento do elenco, existe a expectativa de um resultado ainda melhor.

A conquista já nos próximos anos, no entanto, pode encerrar a carreira de Edwards na NBA. Isso porque, em entrevista à revista ESPN, o ala-armador revelou que deseja ter uma experiência na NFL, assim que atingir a glória máxima no basquete.

“Jogadores de futebol americano não podem jogar basquete. Eu digo aos meus amigos que, se eu for campeão da NBA nos próximos anos, vou jogar futebol americano”, afirmou Anthony Edwards.

