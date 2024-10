Anthony Edwards provoca jogador do Lakers

A abertura da temporada entre Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves rendeu um clima tenso. Além da vitória angelina, o confronto ficou marcado por provocações entre os atletas das duas equipes. Após o jogo, por exemplo, Anthony Davis alfinetou Rudy Gobert. O astro Anthony Edwards, por sua vez, provocou um jogador do Lakers ainda durante a partida.

A provocação do craque foi direcionada a Jarred Vanderbilt. Lesionado, o jogador do Lakers estava sentado no banco de reservas, quando Anthony Edwards virou e disse: “Você está machucado há dois anos”. O ala-armador do Wolves terminou o duelo com 27 pontos, seis rebotes e três assistências.

A gravação, no entanto, não mostrou se houve uma resposta por parte do ala-pivô de Los Angeles. Diante disso, não está claro o que motivou a provocação de Edwards. É certo, ainda assim, que o ala-armador do Timberwolves ouviu algo para responder ao adversário.

A resposta do astro, aliás, atingiu o histórico de lesões de Vanderbilt. Na temporada passada, por exemplo, o jogador esteve em somente 29 partidas, por conta de uma lesão no calcanhar. Na atual campanha, por sua vez, ele ainda se recupera de uma cirurgia no pé. Assim, seu último jogo na NBA aconteceu no dia 1º de fevereiro, diante do Boston Celtics.

Desde então, o ala-pivô tem lutado para retornar às quadras. Segundo o treinador JJ Redick, a recuperação ainda deve demorar um pouco, mas Vanderbilt deve estar presente no elenco em breve. O técnico ainda projeta que ele deve ser uma peça importante para a sequência da temporada do Lakers.

Mais provocações

As provocações entre os jogadores da NBA são comuns. Ainda mais entre duas equipes candidatas ao título na Conferência Oeste. Desse modo, após a vitória do Lakers diante do Wolves, Anthony Davis resolveu alfinetar Rudy Gobert. Isso porque, o pivô angelino marcou 36 pontos, 16 rebotes, quatro assistências e três tocos, sendo marcado pelo francês na maior parte do jogo.

Então, após o confronto, o pivô disparou: “Isso é coisa de Jogador Defensivo do Ano”. Embora Davis não tenha criticado Gobert diretamente, a provocação foi clara e direcionada ao jogador do Timberwolves, que não conseguiu contê-lo durante a partida. Vale lembrar que o craque angelino é um dos principais concorrentes ao prêmio defensivo nos últimos anos.

