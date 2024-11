Bucks tem campanha similar a Pistons e Raptors na NBA

A temporada 2024/25 tem pouco mais de uma semana, mas já apresenta quem faz um bom início. No entanto, tem ainda o outro lado. E é o caso do Milwaukee Bucks, eventualmente um dos favoritos da NBA, mas com campanha idêntica a Detroit Pistons e Toronto Raptors. Mas o que isso quer dizer?

Bem, o Bucks foi campeão em 2021 e manteve alguns daqueles jogadores no elenco. No entanto, a adição de Damian Lillard pouco ajudou no processo. Para piorar, Jrue Holiday, que saiu para dar lugar ao astro, ficou com o título pelo Boston Celtics em 2023/24. Enquanto isso, o time trocou de técnico. Mandou embora um que vencia jogos, mas não defendia bem (Adrian Griffin) e contratou outro (Doc Rivers) que melhorou o quesito na última temporada e não consegue vencer.

Não entanda de forma errada. Desde que Rivers assumiu o comando, o Bucks possui 18 vitórias e 23 derrotas, contando apenas temporada regular. Ou seja, para ser ruim, precisa melhorar muito.

Após vencer um desfalcado Philadelphia 76ers na estreia da NBA, o Bucks perdeu quatro consecutivas. A última, para o Memphis Grizzlies, vindo de um jogo na quarta-feira e sem vários jogadores importantes, como Desmond Bane, Marcus Smart e Luke Kennard.

É sério. Chegou a estar atrás no placar por 31 pontos, mas descontou um pouco no fim, quando a quadra estava cheia de reservas.

Mas sabe o que é o pior para Milwaukee? Se Rivers cair, quem deve assumir é Darvin Ham. Pergunte ao torcedor do Los Angeles Lakers o que acha de Ham dirigindo uma equipe. Você só vai ouvir as piores informações.

Hoje, o Bucks possui uma vitória e quatro derrotas, assim como Pistons e Raptors, que são times de reconstrução na NBA. Pense em um início ruim.

A linguagem corporal é das piores possíveis, enquanto Giannis Antetokounmpo joga sozinho. Literalmente.

Lembra da última temporada, quando falou que o Bucks era de Damian Lillard? Pois é. O grego disse isso. Contra o Grizzlies, Antetokounmpo ignorava o colega em diversas oportunidades de ataque.

Não estou dizendo que tem algo ali, mas foi estranho. Não existe comunicação, o time joga calado, sem identidade e completamente perdido em quadra.

Lillard terminou o jogo com quatro pontos, após acertar somente um dos 12 arremessos. E foi contra Ja Morant, que não é exatamente o melhor defensor da NBA, né?

Então, algo precisa acontecer ali. E com urgência.

Pode usar a desculpa que Khris Middleton está fora por lesão, mas que Middleton é esse? Na última temporada, o ala já não apresentou seu melhor basquete. Parece que passou do ponto e começou a queda. Apenas nos playoffs, com a missão de liderar ao lado de Lillard (pois Antetokounmpo estava machucado), ele rendeu bem. Na fase regular, mesmo sem o grego, ele não conseguiu boas performances.

Ou seja, tem como piorar porque não adianta querer apostar em um jogador que acabou de passar por cirurgia nos dois tornozelos. Não tem previsão para seu retorno às quadras. E, mesmo quando voltar, ele terá restrições de minutos.

Bucks está estranho, mas campanha na NBA deve melhorar

Claro, ninguém espera que Lillard faça jogos abaixo de dez pontos ou que o time continue jogando tão mal. Algo vai acontecer em breve, seja uma demissão de Rivers (o que faria muito sentido) ou uma implosão, caso não melhore.

Não adianta ficar “amassando barro”. É o Leste, mas em algum momento o Bucks precisa jogar melhor quando for enfrentar equipes mais fortes da NBA. Apenas para entender, as derrotas aconteceram para Boston Celtics, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, além do Grizzlies.

Perder para o Celtics, tudo bem. Normal. Mas Bulls, Nets e Grizzlies sem vários jogadores importantes? E por larga vantagem? Algo está acontecendo ali.

Nessa quinta-feira, o Jumper Brasil informou sobre uma eventual troca de Antetokounmpo. É óbvio que ele já mostrou descontentamento antes, mas sempre ficou. O problema é quando as soluções não parecem boas.

Afinal, se o time partir para uma troca, hoje, não terá Lillard ou Giannis. Brook Lopez? Bobby Portis? Quais são seus valores hoje no mercado? Mas mais que isso: o que o Bucks faria de melhor sem eles ao longo da temporada da NBA?

Então, tudo leva a crer que, se não melhorar logo, o Bucks vai demitir Rivers. E, se Ham assumir…

Bem, não dá para ficar no “se”, mas é fato que o Bucks, no momento joga pior que Raptors e Pistons neste início de temporada da NBA. Apesar de estarem com a mesma campanha, Toronto e Detroit jogam dentro de suas limitações e não fazem feio.

Agora, o Bucks perdeu todos os jogos por dez pontos ou mais.

Ah, as próximas duas partidas são só contra o Cleveland Cavaliers, um dos dois invictos da temporada e líder do Leste.

Boa sorte com isso.

