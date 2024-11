Sem troca: Giannis Antetokounmpo admite frustração no Bucks

Apesar de toda a frustração pela quarta derrota consecutiva do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo desviou dos rumores de troca e demonstrou confiança de que o time vai se recuperar. De acordo com o astro, tudo vai ficar bem.

O Bucks começou a temporada vencendo o Philadelphia 76ers, mas depois perdeu para o Chicago Bulls, o Brooklyn Nets e o campeão Boston Celtics. No entanto, a derrota mais dura veio na quinta-feira. O time foi caiu diante Memphis Grizzlies, mesmo sem vários jogadores importantes, como Marcus Smart e Desmond Bane.

Giannis teve uma grande noite em Memphis, com 37 pontos em 17 de 22 arremessos, 11 rebotes e quatro assistências. No entanto, o restante dos titulares marcou apenas 30 pontos. Damian Lillard, por exemplo, fez apenas quatro. Além disso, Lillard acertou só um de 12 arremessos.

Sem desespero

Então, o jogador sabe que o time tem problemas. No entanto, o ala afirmou que não está em pânico. Afinal, para Antetokounmpo, é só mais um capítulo na longa temporada de 82 jogos.

“Isso faz parte da temporada; as coisas não estão indo como queremos. Perder é sempre frustrante, mas é como meu pai dizia, ‘Por que reclamar se você não vai desistir?’ E eu não vou desistir”, afirmou em coletiva.

Ele também comentou que mesmo com as dificuldades, o time chegou pronto para jogar bem. O objetivo, segundo ele, é entender no que estão errando.

“Perder é frustrante, mas estamos no caminho certo. Chegamos a Memphis na quarta-feira. Nos reunimos como um time e assistimos aos vídeos”, continuou o oito vezes All-Star. “Conversamos sobre o que podemos melhorar e como manter todos responsáveis. Por isso, estamos no caminho certo”.

Bucks quer encontrar o rumo

Brook Lopez, um dos veteranos do time, já viu de tudo na NBA, mas acredita que o começo lento é apenas uma fase. Em sua 17ª temporada, ele entende que os obstáculos ajudam o time a melhorar.

“Vamos arrumar isso. Claro que seria melhor resolver logo, mas perto dos playoffs seremos um time diferente,” disse o pivô.

Embora saiba que há muito trabalho pela frente, Lopez destacou a importância de o time permanecer unido. “Queremos que isso aconteça logo, mas sabemos do que conseguimos fazer. Sabemos quem somos. É importante a união, o trabalho e a confiança”, afirmou Lopez.

Agora, o Bucks enfrentará o Cleveland Cavaliers duas vezes. Mesmo em uma fase ruim, vitórias seguidas contra um dos melhores times da temporada podem ser o impulso que falta para devolver a confiança aos jogadores.

