Técnico do Bucks, Doc Rivers assume culpa por derrota vexatória

O técnico Doc Rivers assistiu de camarote a uma derrota vexatória do Milwaukee Bucks nessa quinta-feira. A equipe teve uma performance apática e, assim, foi dominada pelo Memphis Grizzlies. Os campeões da liga em 2021 tomaram um show de pontes aéreas, pontos em transição e cestas fáceis. Depois da partida, o experiente treinador assumiu ser o responsável pela péssima atuação e quarta derrota seguida do time.

“Houve momentos demais em que tomamos passes no backdoor. Demais. Pivôs corriam mais rápido do que os nossos jogadores e, como resultado, tomamos várias enterradas. São coisas em que a gente até trabalha todos os dias, mas, talvez, não bem o bastante. A defesa em transição foi horrível mais uma vez, então a culpa é minha. Tudo está na minha conta até que resolvamos os problemas”, reconheceu o comandante.

A marcação do Bucks, de fato, teve uma noite para se esquecer. A equipe, em primeiro lugar, tomou 122 pontos de um adversário que só teve oito cestas de longa distância e cometeu 17 turnovers. O Grizzlies pegou 18 rebotes a mais do que o oponente e, além disso, cobrou 31 lances livres na partida. Para Rivers, por mais que o esforço do time dentro de quadra tenha sido questionável, ele é o maior culpado pela atuação.

Publicidade

“A nossa defesa, antes de tudo, sente falta de disciplina. E é a minha função apontar os erros, cobrar mais. Porque, em algum momento, as consequências disso aparecem nos jogos. Aliás, sempre existem consequências. E, quanto mais eu falo, mais os problemas voltam para mim. Os atletas estão ouvindo as orientações, então sou eu quem tenho que ser melhor”, admitiu o veterano.

Leia mais sobre o Milwaukee Bucks

Dame Time

Doc Rivers “chamou” a derrota do Bucks para si como técnico, mas é difícil não apontar Damian Lillard como o símbolo do time na noite. O armador protagonizou uma das piores atuações de sua carreira. Ele anotou só quatro pontos em 33 minutos de ação, enquanto converteu um de 12 arremessos de quadra. Errou todas as suas tentativas de longa distância. Ele admitiu, depois da partida, que vive uma péssima fase.

Publicidade

“Isso é difícil porque eu sou um cara que decido jogos a minha carreira. Posso tomar o controle e resolver partidas. No entanto, assim que cheguei a um time novo, a minha situação mudou. Então, tenho que tentar achar formas de reencontrar esse basquete. Isso não seria sempre necessário, mas é algo que preciso ter condições de voltar a fazer”, reconheceu o craque.

É inquestionável que Lillard pode apresentar um melhor basquete do que vimos nessa quinta-feira. Mas ele admite que a situação atual da equipe não ajuda. “A parte mais difícil, provavelmente, é encontrar o seu basquete quando tudo está fora de controle. Não é só estar em um papel de liderança, mas simplesmente produzir. É um processo que, por enquanto, ainda estou enfrentando”, completou.

Publicidade

Pontaria

A má pontaria de Lillard não foi um caso isolado dentro do Bucks. Pelo contrário, pois o time converteu menos de 22% dos seus arremessos de três pontos contra o Grizzlies. Foram só nove cestas em 42 tentativas. Lillard e Gary Trent Jr., por exemplo, erraram todos os 13 tiros de longa distância que tentaram. Para Rivers, esse foi mais um sinal de uma noite em que tudo deu errado.

“Eu acho que o nosso ataque, em geral, funcionou hoje. Nós movimentamos a bola com qualidade e, com isso, criamos ótimos arremessos. Afinal, a maioria foi completamente livre. Acredito que ninguém em nosso vestiário está reclamando das oportunidades que geramos. Mas tivemos uma das noites mais descalibradas que já vi. É assim mesmo: você acerta em alguns dias e erra em outros”, lamentou Rivers.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA