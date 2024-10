Especialista em arremessos, Corey Kispert acerta extensão de contrato com Wizards

O ala Corey Kispert, do Washington Wizards, acertou a extensão de seu contrato na NBA. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o especialista em arremessos vai receber US$54 milhões por quatro anos. Por possuir vínculo com o Wizards em 2024/25, o novo salário começa a valer apenas na temporada seguinte.

Kispert, de 25 anos, possui três campanhas de experiência, sempre pelo Wizards. Na última temporada, a melhor até aqui, ele obteve médias de 13.4 pontos, 2.8 rebotes e converteu 38.3% de três em cerca de 25 minutos por noite. Apesar de o jogador atuar por três minutos a menos que em 2022/23, houve uma evolução em sua pontuação, após fazer 11.1 naquele ano.

Titular em 103 dos 231 jogos na NBA até aqui, o ala poderia começar a temporada 2024/25 no quinteto inicial. De acordo com jornalistas que cobrem o Wizards, espera-se que Kispert atue ao lado de Alex Sarr, Kyle Kuzma, Jordan Poole e Bilal Coulibaly. No entanto, na pré-temporada, ele iniciou apenas um dos quatro jogos.

Mesmo assim, Corey Kispert, agora, de contrato renovado, acertou 42.9% das tentativas de três, além de 12.0 pontos por embate em cerca de 22.7 minutos com o Wizards. O fato é que a equipe ainda não possui o quinteto titular certo para toda a campanha. Por enquanto, os únicos nomes certos são Sarr, Kuzma e Poole. Jonas Valanciunas, Bub Carrington e até Keyshawn George lutam por espaço com Coulibaly e Kispert.

O Wizards, por outro lado, não tem um elenco pronto para buscar vaga nos playoffs. A equipe vem em reconstrução nos últimos anos e não vai aos mata-matas desde 2020/21.

Washington passou por mudanças drásticas nos últimos anos. Desde a última classificação, o time perdeu diversos jogadores importantes, como Russell Westbrook, Kristaps Porzingis e Bradley Beal. Então, para 2024/25, a equipe não estendeu com Tyus Jones e negociou o ala Deni Avdija com o Portland Trail Blazers. Como resultado, recebeu o armador Malcolm Brogdon.

No entanto, Brogdon está fora por tempo indeterminado após passar por cirurgia no polegar da mão direita no início do mês. Então, Poole deverá ser deslocado para jogar como armador principal.

Apesar de ir aos playoffs em 2020/21, o Wizards não consegue ter uma campanha positiva desde 2017/18. Brian Keefe, que assumiu a equipe no meio da última temporada, segue no comando.

Para 2024/25, Corey Kispert, que tem como recorde nove cestas de três em um jogo, vai receber US$5.7 milhões.

