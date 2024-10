NBA e WNBA renovam contrato com Nike

A Nike acertou uma renovação de contrato com a NBA e WNBA por mais 12 anos. Desse modo, a empresa segue como parceira globais de uniformes, merchandasing, marketing e conteúdo das ligas até 2037. Além disso, continua como fornecedora dos uniformes, roupas de quadra e produtos para os fãs dos EUA e do restante do mundo.

O novo valor não foi confirmado pelas ligas. Porém, a informação de alguns jornalistas é de que é “muito maior” do que o contrato anterior.

O primeiro contrato da Nike com a NBA e a WNBA foi firmado para a temporada 2017/18. Na época, o acordo foi avaliado em US$ 1 bilhão e pôs fim ao domínio da Adidas como fornecedora dos uniformes das 30 franquias. Além disso, se tornou a primeira vez que um parceiro teve seu logotipo estampado nas camisas dos jogadores.

A Nike era a favorita entre as empresas de material esportivo para o novo acordo com as empresas. No entanto, houve um trabalho intenso do CEO Elliot Hill para conseguir o contrato. Isso porque, a empresa norte-americana vem perdendo espaço com as principais ligas esportivos dos EUA nos últimos anos.

Na NFL, por exemplo, a gigante de materiais esportivos será a fornecedora até 2027. Entretanto, a liga de futebol americano já abriu um processo de concorrência para negociar com outras empresas do ramo. Na NFL, por sua vez, o acordo expira em 2029, mas a relação com a liga caiu consideravelmente, após as reclamações de fãs e jogadores com os novos uniformes.

Com a NBA, porém, sempre houve uma relação de confiança nos últimos anos. Portanto, não haviam preocupação para a sequência da parceria. O presidente de parceriais globais da liga, Sal LaRocca, afirmou recentemente sobre a vontade de manter uma relação de longo-prazo com a Nike.

“Do nosso ponto de vista, temos 100% de confiança na Nike em uma base global de longo prazo. A empresa é parte integrante do basquete e tem sido nossa parceira de uma forma ou de outra por mais de 30 anos”. O presidente ainda afirmou que nem houve abertura de concorrência para outras empresas.

Em relação aos problemas com as outras ligas, especialmente a MLB, LaRocca defendeu o parceiro. Segundo ele, inovações nos uniformes fazem parte do processo e nem sempre atingem os resultados desejados. “Acho que qualquer empresa que esteja na vanguarda da inovação e sempre procurando avançar pode enfrentar algumas consequências não intencionais”, completou.

