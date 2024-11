Cooper Flagg tem início de carreira impressionante na NCAA

Cooper Flagg está tendo um início espetacular de carreira na NCAA. Nos primeiros jogos da Universidade de Duke, ele se tornou o primeiro e único jogador da Divisão I a liderar nas cinco principais estatísticas. Desse modo, ele vem comprovando todas expectativas de ser a primeira escolha do Draft de 2025.

Até o momento, Cooper Flagg tem médias de 17.8 pontos, 8.8 rebotes, 3.8 assistências, 1.8 roubo e 1.8 toco em sua carreira na NCAA. Em Duke, nenhum jogador tem mais do que ele em qualquer um desses números. Logo, ele tem se provado capaz de contribuir em todos os aspectos, sendo algo incomum para um calouro.

O jovem de 17 anos, além disso, tem se provado decisivo. Na vitória de Duke contra Arizona, ele marcou 24 pontos, seis rebotes, três assistências, além de dois tocos e um roubo. A maior parte, aliás, veio no segundo tempo, quando ele liderou o time no triunfo por 69 a 55.

Publicidade

O início fenomenal, desse modo, tem comprovado as expectativas nos Estados Unidos. Antes do início da temporada, por exemplo, o jornalista Jonathan Givony, da ESPN, afirmou que a presença de Flagg no universitário teria momentos inéditos na história do basquete.

“Podemos esperar fogos de artifício toda vez que ele pisar na quadra. Quando enterrar, dar um toco, roubar uma bola… O jeito que ele impacta vencer em alto nível é especial. Mas, ao mesmo tempo, não vemos um adolescente dominar o basquete há muito tempo. Mas ele nem mesmo pôde votar nas eleições!”, disse Givony.

Publicidade

Leia mais!

Givony ainda destacou justamente o nível completo de jogo de Flagg. Enquanto ainda evolui no lado ofensivo, o ala de Duke sempre mostrou talento defensivo. Não à toa, é o líder do time, que ainda conta com Kon Knueppel e Khaman Maluach, que briga pelo título universitário em 2024/25.

“Sua habilidade de criar arremesso e armar a equipe, além de sua versatilidade defensiva e seu passe. Tudo isso o torna especial. Eu espero que ele vá bem, mas nem Tim Duncan dominou aos 17 anos. Além disso, terá altos e baixos, como qualquer jovem jogador nesse nível de competição”, afirmou.

Publicidade

Com todo esse talento, Flagg é o principal cotado como primeira escolha do próximo Draft da NBA. As equipes, aliás, já estão de olho em seus jogos por Duke e o início tem animado os olheiros da liga.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA