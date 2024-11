Michael Malone bate recorde de vitórias pelo Denver Nuggets

Michael Malone se tornou o técnico com mais vitórias na história do Denver Nuggets. Na partida diante do Los Angeles Lakers, no sábado (24), o treinador alcançou a marca de 433 triunfos pela franquia. Desse modo, ultrapassou o lendário Dou Moe, que comandou o time entre 1981 e 1990.

Após alcançar a marca pelo Nuggets, Malone comemorou com seus jogadores. Entretanto, foi curto ao comentar a conquista na coletiva de imprensa. “A vida é feita de momentos, como meu pai sempre dizia. E esse foi um grande momento para celebrar com meus jogadores e com nosso time”, relatou o técnico.

O Denver Nuggets contratou Michael Malone na temporada 2015/16. De início, ele foi responsável pela reconstrução do elenco. Então, passou três campanhas fora dos playoffs. Entretanto, desde 2018/19, ele vem liderando o time à pós-temporada e se tornou o único a conquistar o título da NBA pela franquia.

Malone, além disso, foi quem desenvolveu Nikola Jokic na NBA. Sob o comando do treinador, o sérvio conquistou três prêmios de MVP. Além dele, Jamal Murray, Michael Porter Jr. e Aaron Gordon contaram com o trabalho do técnico para suas evoluções.

Malone agora tem o desafio de manter o Nuggets no topo da NBA. Na temporada passada, a equipe caiu para o Minnesota Timberwolves nas semifinais da Conferência Oeste. Na atual campanha, por sua vez, começou em marcha lenta. Mas vem se recuperando com nove vitórias e seis derrotas.

Pequena crise

A queda nos últimos playoffs chegou até a causar um pequeno atrito entre Malone e a diretoria. De acordo com Zach Lowe, da ESPN, a offseason contou com divergências entre as partes. Isso porque a equipe perdeu alguns jogadores importantes da fase vitoriosa dos últimos anos e tem encontrado dificuldades para repor.

Essa situação pode ter a ver com as mudanças no elenco nos últimos anos. O Nuggets é visto como um dos perdedores da liga desde que o novo CBA (acordo coletivo de trabalho) passou a ser válido e agora incomoda Michael Malone.

Isso começou logo após o título de 2022/23. Sem poder de fazer grandes ofertas, a equipe perdeu Bruce Brown e Jeff Green na agência livre. Então, os jogadores assinaram contratos lucrativos com equipes que tinham grande espaço salarial na ocasião: Indiana Pacers e Houston Rockets. Por fim, perdeu ainda Kentavious Caldwell-Pope.

Dependência em Jokic

Os atritos, porém, não atrapalharam a sequência do treinador. Ainda assim, ele segue incomodado na franquia. Afinal, na sua opinião, o elenco vem dependendo de Nikola Jokic durante a temporada. A crítica aconteceu na derrota para o Dallas Mavericks, na quinta-feira (22).

“Acho que muitos caras relaxaram porque o Nikola [Jokic] está de volta”, disse Malone. “Eles esperaram que o Superman resolvesse tudo, e isso não é justo. Faça o seu próprio trabalho. Todo mundo tem que fazer sua parte. Nikola mostrou mais uma vez por que ele é o melhor jogador do mundo. Fica uma semana fora do basquete, três jogos, e volta com um triplo-duplo”.

