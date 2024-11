Após lesão, jogador do Hornets está fora da temporada

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o jogador Grant Williams, ala-pivô do Hornets, sofreu uma lesão que o tira do resto da temporada. Williams se machucou durante a derrota para o Milwaukee Bucks na noite de sábado (23), enquanto tentava fazer cesta. Apesar de Brook Lopez, pivô do Bucks, estar próximo a ele, não houve choque entre eles.

Segundo Charania, o jogador do Hornets teve lesão nos ligamentos e no menisco, o que o impede de retornar para a temporada 2024/25 da NBA. É uma notícia terrível para a equipe, que vinha utilizando Williams como pivô em boa parte dos jogos.

Isso porque os dois pivôs principais (Mark Williams e Nick Richards) estão fora há algum tempo. Então, o técnico Charles Lee tinha o ex-jogador do Boston Celtics, além de o veterano Taj Gibson para o setor. Mas como Gibson já não rende mais o mesmo de outros tempos, Moussa Diabate (com contrato two-way), teve de ser titular em duas partidas.

E tudo piora quando Miles Bridges, com dores no joelho, não esteve disponível para os últimos dois jogos. Portanto, o Hornets pode ter de utilizar o calouro Tidjane Salaun por mais minutos do que Lee esperava.

O Hornets tenta lutar pelos playoffs da NBA, apesar de o time sofrer com lesões na temporada. Por enquanto, a equipe ocupa apenas o 11° lugar no Leste. Mas o fato de os jogadores mais jovens estarem brilhando, serve de alento.

Contra o Bucks, por exemplo, LaMelo Ball anotou 50 pontos (melhor marca da carreira) e Brandon Miller somou 32 pontos e 11 rebotes. Mas no jogo anterior, Miller teve 38 contra o Detroit Pistons. Ou seja, tudo se baseia nos talentos dos atletas mais jovens. A ideia é adicionar jogadores jovens com boa capacidade nos dois lados da quadra.

Apesar de Williams estar em sua sexta temporada na NBA, o jogador do Hornets está com apenas 26 anos, mesma idade de Bridges. Então, é possível que Charlotte volte a brigar pelos playoffs em pouco tempo.

Em 16 jogos na temporada 2024/25, Grant Williams fez 10.4 pontos, 5.1 rebotes e 35.6% de aproveitamento em três pontos. Em cerca de 29 minutos por noite, o jogador do Hornets projetando uma de suas melhores campanhas da carreira. Ele possui mais dois anos de contrato.

