LaMelo Ball marca 50 pontos, mas Bucks vence Hornets na NBA

A atuação histórica de LaMelo Ball terminou com derrota do Charlotte Hornets para o Milwaukee Bucks. O armador marcou 50 pontos na partida, sendo 40 somente no segundo tempo. Ainda assim, a equipe da Carolina do Norte perdeu para o adversário por 125 a 119, na noite deste sábado (24), pela temporada regular da NBA.

O armador do Hornets conseguiu entrar para a história com a atuação. Isso porque, ele foi somente o décimo jogador na história a marcar 40 pontos no segundo tempo de um jogo para alcançar 50 pontos. Da pontuação histórica, o armador conseguiu 6-17 dos três pontos, além de dez assistências e cinco rebotes.

O Bucks, por sua vez, venceu com uma grande atuação da dupla Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo. Os craques, afinal, somaram para 63 pontos. O armador alcançou 31 pontos, quatro rebotes e quatro assistências. O grego, enquanto isso, marcou 32 pontos, 11 rebotes e seis assistências.

O confronto começou equilibrado. Apesar de um grande primeiro quarto de Lillard e Antetokounmpo, o Hornets conseguiu se manter ativo no ataque para não permitir a liderança do adversário. Desse modo, os times trocaram a liderança do primeiro ao último minuto do período. No fim, uma cesta de Seth Curry deixou o placar marcando 28 a 28.

No segundo quarto, o Bucks conseguiu um período melhor que o do Hornets. Principalmente, por Damian Lillard. O armador marcou 11 pontos até o intervalo e liderou o melhor momento do time de Wisconsin na partida. Assim, a equipe abriu a liderança e chegou ao intervalo vencendo por 59 a 51.

Na volta dos vestiários, LaMelo Ball começou a brilhar para buscar a vitória do Hornets diante do Bucks. Somente no terceiro quarto, o armador marcou 22 pontos. Entretanto, o time de Wisconsin conseguiu um coletivo melhor, além de dez pontos de Antetokounmpo, para seguir na liderança. Desse modo, a equipe terminou o período liderando por 96 a 85.

Por fim, no quarto final, o Bucks encaminhava com tranquilidade a vitória diante do Hornets. Porém, nos dois minutos finais, o time da Carolina do Norte melhorou e deixou a diferença em somente dois pontos próximo do fim da partida. Os lances livres finais, ainda assim, garantiram o triunfo e Milwaukee.

O Bucks retorna à quadra na terça-feira (26), quando visita o Miami Heat, às 21h30. O Hornets, por sua vez, recebe o Orlando Magic, nesta segunda-feira (25), às 21h.

