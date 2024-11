Com Stephen Curry, analista indica jogadores mais dominantes na históra da NBA

De acordo com Kendrick Perkins, analista da ESPN, Stephen Curry faz parte do grupo de jogadores mais dominantes na história da NBA. Enquanto o astro do Golden State Warriors já foi campeão quatro vezes, ele lidera a liga em cestas de três em todos os tempos. Ao seu lado, segundo Perkins, estão ídolos como Michael Jordan, Shaquille O’Neal, LeBron James e Giannis Antetokounmpo.

“Eu sei que muita gente vai sentir algo sobre isso, mas são jogadores que vi com os meus próprios olhos na NBA”, disse Perkins. “Em quinto, Stephen Curry. Mas não precisa ser grande para dominar. Quatro vezes campeão da NBA, duas vezes MVP, ele mudou o jogo para sempre. É o melhor arremessador de todos os tempos. Então, se você muda o jogo, é geracional, você entra na lista”.

Mas a ordem de Perkins não é sobre os melhores jogadores de todos os tempos da NBA. Ela é sobre os mais dominantes. Então, ele indicou Michael Jordan no quarto lugar.

“Michael Jordan: seis (finais), seis (títulos). Mas eu nem lembro quantos prêmios por times de defesa ele teve, quantos All-Stars teve”, continuou. Em terceiro, LeBron James, o melhor de todos, em minha opinião. Então, quando falamos em dominância nos dois lados da quadra, entrando no garrafão, é aí que LeBron tornou-se o maior cestinha de todos os tempos”.

“Depois, Giannis Antetokounmpo. Quando você fala sobre viver dentro do garrafão, é o que ele faz. Mas não é o que você faz, mas como faz. E ele consegue fazer do jeito que quiser. Por fim, Shaquille O’Neal. A NBA colocou uma regra para jogadores por causa dele”, concluiu.

Enquanto jogador, de fato, Shaq foi um dos mais dominantes na liga, especialmente até o último ano no Los Angeles Lakers. Ainda assim, foi campeão posteriormente, no Miami Heat.

Entre os jogadores em atividade na NBA, Perkins citou três: Stephen Curry, LeBron James e Giannis Antetokounmpo. Ele não indicou atletas mais antigos, pois a ideia era sobre aqueles que acompanhou. Então, nomes como Wilt Chamberlain, Bill Russell e Oscar Robertson não entraram na lista.

Mas Perkins garante que não era para menosprezar os ídolos do passado. De acordo com o campeão com o Boston Celtics, a NBA teve jogadores que deixaram suas marcas para sempre. A análise, no entanto, era sobre os que ele viu.

Sobre os jogadores que seguem na NBA, ele aponta que a liga mudou muitas vezes. Só que nos últimos tempos, os cinco foram reponsáveis pelas principais mudanças no estilo de jogo ou de regras.

