“LeBron James arruinou a NBA”, detona ex-jogador

LeBron James é um dos rostos da NBA há mais de 20 anos, mas de acordo com o ex-jogador, Iman Shumpert, o astro do Los Angeles Lakers arruinou o significado de lealdade na liga. O ex-companheiro do astro explicou sua teoria no podcast de Shaquille O’Neal.

Na visão do ex-jogador da NBA, todos os atletas sonhavam ser como Michael Jordan e vencer tudo em uma franquia. No entanto, quando LeBron James deixou o Cleveland Cavaliers para se juntar ao estrelado Miami Heat, o “padrão de lealdade” foi quebrado.

“Quem arruinou tudo isso foi LeBron. É como se Michael Jordan tivesse tornado aceitável para vocês simplesmente dizerem: ‘sim, estou deixando esse time e indo para outro porque não gosto do que os donos estão dizendo’. Se o Mike tivesse feito isso, não teria existido lealdade. Porque todos nós, entre aspas, queríamos ser como ele, certo? Eu senti que o LeBron foi o cara que fez isso. Quando ele tornou aceitável as pessoas se unirem, isso fez com que o jogador estrela não precisasse mais voltar com algo a mais no seu jogo”, criticou.

Publicidade

Leia mais!

De fato, no passado, quem formava os grandes times da NBA eram as diretorias, por meio de trocas e escolhas no Draft. No entanto, quando LeBron James tomou a frente de sua carreira e decidiu se juntar ao Miami Heat em busca de um título, foi uma medida inédita, de certa forma. Afinal, o astro tinha somente 25 anos na época.

Após a decisão de LeBron, outros jogadores também seguiram o mesmo caminho. Foi o caso de Kevin Durant, que deixou o Oklahoma City Thunder para se juntar ao Golden State Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green.

Entretanto, apesar da crítica, Shumpert também elogiou seu ex-companheiro de Cleveland Cavaliers. Na opinião do ex-jogador, LeBron James está acima de Michael Jordan no debate sobre o maior jogador de todos os tempos.

Publicidade

“Ele [LeBron James] acabou de passar o Mike [Jordan] na minha lista dos maiores de todos os tempos. Eu entendo. O maior competidor sempre será o Mike. Mas, no que diz respeito ao GOAT, quando falamos sobre o maior, sobre o que nossas mentes deveriam pensar ao imaginar um jogador de basquete da NBA, é LeBron James. Essa é uma mentalidade que eu nunca vi antes”, completou.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.