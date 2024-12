“Se Shai Gilgeous-Alexander estivesse no Knicks, já seria MVP”, crava Ari Aguiar

“Shai Gilgeous-Alexander seria MVP se estivesse no Knicks”. A polêmica frase é do narrador Ari Aguiar, da ESPN. Em programa da emissora, o jornalista rasgou elogios ao astro do Oklahoma City Thunder após a partida diante do Dallas Mavericks pela Copa da NBA. No entanto, lamentou que ele não tenha o mesmo destaque que craques de outras franquias.

“Se Shai Gilgeous-Alexander fizesse o que faz no Knicks, o MVP estaria ganho em novembro. É verdade. Ano passado, também. O que ele faz é impressionante, mas ele joga em Oklahoma City. Não tem mídia nenhuma. Além tudo, não é americano”, lamentou Ari Aguiar.

O comentário do jornalista tem relação ao mercado onde se encontra Shai. Embora líder do Oeste, Oklahoma City não é uma das cidades de maior destaque nos esportes americanos. De acordo com a revista Forbes, aliás, a franquia é somente a 21ª mais bem avaliada da NBA, com um valor de US$3.65 bilhões.

O Knicks, citado por Ari Aguiar, vale mais do que o dobro. Na última avaliação, a revista americana listou o time como o segundo mais caro da liga, em um valor de US$7.5 bilhões. A frente, somente o Golden State Warriors, com US$8.8 bilhões.

“Se ele jogasse em qualquer outro grande mercado, como San Francisco, Los Angeles… nas cidades grandes dos Estados Unidos, seria uma loucura. Uma sensação incrível. Então, cada vez que vejo o Thunder, eu fico mais impressionado com o que ele faz dentro de quadra”, acrescentou o narrador da ESPN.

É realmente fato que a abordagem com times de grandes centros é diferente. Embora tenha somente dois títulos, o Knicks muitas vezes ganha mais destaque do que o Milwaukee Bucks, também bicampeão, ou que o San Antonio Spurs, cinco vezes vencedor do Larry O’Brien. Portanto, muito mais do que um time sequer vencedor da NBA, como é o Thunder.

No entanto, não é uma regra que o MVP seja dado aos grandes mercados. Atual MVP e três vezes vencedor, por exemplo, Nikola Jokic joga somente pela 17ª equipe mais bem avaliada da NBA. Segundo a Forbes, o Denver Nuggets tem um valor de US$ 3.9 bilhões. Giannis Antetokounmpo, por sua vez, está somente no 15º time mais caro, uma vez que o Milwaukee Bucks está cotado em US$ 4 bilhões.

O jornalista, ainda assim, afirma que falta a Gilgeous-Alexander mais consideração por parte da mídia. Além de estar em um mercado pequeno, ele também não é daqueles astros que costuma aparecer com fortes declarações.

“Ninguém ouve ele dar entrevista. Não vemos ele no Twitter, no Instagram ou em nenhum lugar. Somente quando a gente liga a televisão e ele está jogando basquete, dentro de quadra, metendo 40 pontos contra o seu time”, completou.

Na atual temporada, o armador do Thunder tem médias de 30.2 pontos, 6.2 assistências e 5.4 rebotes, além de 1.8 roubo de bola. Desse modo, aparece na terceira posição da Corrida do MVP, atrás de Jokic e Antetokounmpo.

