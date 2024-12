Lakers tem interesse em ex-armador do Orlando Magic

Sofrendo com lesões em seu elenco, o Los Angeles Lakers deve se reforçar nos próximos meses e de acordo com Anthony Irwin, do portal Clutch Points, a equipe tem interesse no ex-armador do Orlando Magic, Markelle Fultz. A chegada da escolha número 1 do Draft de 2017 estaria ligada a uma possível saída de Gabe Vincent.

“De acordo com fontes, o Lakers discute a aquisição de Markelle Fultz como uma potencial adição ao seu elenco”, escreveu o jornalista. “Fultz poderia preencher a função de Gabe Vincent. Dessa forma, se o time optar por negociar D’Angelo Russell, a chegada do novo armador traz um jogo mais físico e uma presença defensiva no perímetro, abordando uma das fraquezas do Lakers”.

Sobretudo, uma chegada de Markelle Fultz ao Lakers depende de uma troca por Jonas Valanciunas, pivô do Washington Wizards que interessa ao time de JJ Redick. Sendo assim, o próprio jornalista informou que a franquia deve fazer uma oferta pelo jogador e envolver Gabe Vincent. Assim, Fultz chegaria para compor seu lugar no elenco.

“Espera-se que o Lakers proponha uma troca mandando Gabe Vincent e uma escolha de segunda rodada para o Wizards. Para facilitar ainda mais o acordo, eles podem incluir um de seus jogadores veteranos mínimos, Christian Wood, Cam Reddish ou Jaxson Hayes”, explicou Anthony Irwin.

À primeira vista, Markelle Fultz está sem time desde que deixou o Orlando Magic, dessa forma, o armador que foi a primeira escolha do Draft de 2017 pode ser um reforço do Lakers. De fato, apesar de ser um atleta sólido na defesa, Fultz tem problemas no seu jogo ofensivo. Sendo assim, o jogador chegaria a Los Angeles para ser reserva e ajudar na segunda unidade da equipe.

Em sua última temporada na NBA com o Orlando Magic, o armador fez 43 partidas e somente 18 começando como titular. Em geral, seus números foram ruins, com médias de sete pontos, duas assistências e três rebotes. Além disso, Fultz é um jogador que sofreu com lesões durante sua carreira. Em seu ano de calouro no Philadelphia 76ers, o armador pouco jogou por conta de uma síndrome rara que provoca problemas nos nervos entre o ombro e o pescoço. Por fim, quando atuava no Magic, teve uma grave lesão no joelho e ficou dois anos ausente.

