“Lakers é um time disfuncional”, define Kendrick Perkins

O Los Angeles Lakers teve um início de temporada empolgante, mas a situação já piorou nas últimas semanas. A equipe perdeu sete dos últimos nove jogos e, assim, está perto de sair do TOP 10 do Oeste. O desempenho dentro de quadra, mais do que isso, parece em queda livre e gera cobranças do técnico JJ Redick. Para Kendrick Perkins, o Lakers tem um time que precisa de uma guinada.

“Esse é um time disfuncional, antes de tudo. E precisa de ajuda, pois não tem nenhuma identidade no momento. Outro dia, LeBron James disse que que o elenco não estava se ‘afogando’ ou coisa do tipo. Eu discordo. Eles estão afundando e, por isso, precisam de ajuda urgente. Precisam de melhor material humano ao lado dos seus astros, se quiserem competir por alguma coisa”, cravou o analista da ESPN.

A crise técnica e tática do Lakers, a princípio, ficou exposta durante a semana passada. A equipe teve uma atuação assustadora pela falta de esforço e defesa ineficiente, para começar, contra o Miami Heat. Depois, perdeu na prorrogação para um Atlanta Hawks que teve reservas somando para 65 pontos. O banco angelino, por sua vez, anotou só 17 dos 132 pontos do time.

“Quando você tem LeBron e Anthony Davis em seu elenco, é necessário trazer jogadores que complementem e maximizem os seus talentos. Mas, hoje, vemos um time em que o técnico precisa implorar para que se esforcem na defesa todas as noites. E, além disso, está claro que ainda precisam de um criador de jogadas para aliviar a pressão sobre LeBron”, avaliou o veterano.

Lugar nenhum

Não é só Kendrick Perkins que faz uma análise apocalíptica para a temporada do time do Lakers. O controverso Stephen A. Smith, assim como os torcedores angelinos, também não gosta do que vê. Ele crê que as fragilidades do elenco, em particular, ficam claras a cada jogo. E não se trata só da pouca atividade da direção da equipe, mas uma falta de crescimento e compromisso individual.

“A falta de desenvolvimento e evolução de alguns atletas é o que me chama a atenção. Estou olhando para caras como Rui Hachimura e D’Angelo Russell, por exemplo. Além dos seus craques, a equipe não tem ninguém em quem possa confiar mais do que um calouro, Dalton Knecht. Esse garoto só vai melhorar, mas, de resto, é tudo uma pena”, lamentou o comentarista.

Para Smith, o Lakers não é só um time de basquete que não se encontra. É um grande desperdício para a reta final da carreira de um dos maiores jogadores da história. “Nós chegamos em um momento em que precisamos nos questionar por que alguém como LeBron está em quadra. Afinal, nesse ritmo, dá para dizer que esse time não vai a lugar nenhum”, sentenciou.

Quarentão

James, aliás, também ganhou uma menção especial no comentário de Perkins. Assim como Smith, o ex-pivô elogiou o desempenho do ala na temporada. A sua combinação de idade e produtividade, afinal, não tem precedentes na NBA. Mas, prestes a fazer 40 anos, os limites do seu talento estão mais evidentes. A equipe angelina simplesmente não pode depender dele e, ao mesmo tempo, esperar ser competitiva.

“LeBron vai completar 40 anos. Então, é óbvio que um time não pode precisar que um jogador da sua idade faça tanto para vencer. Tem que jogar 40 minutos, trazer a bola posse após posse e fazer 30 pontos por noite. Tomar decisões, de forma geral. Isso é demais, em particular, quando vemos o nível de competitividade da conferência Oeste”, concluiu o polêmico comentarista.

