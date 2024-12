Lakers bate recorde negativo em sequência de derrotas na NBA

A fase do Los Angeles Lakers na NBA é de muitas derrotas, mas a coisa está ruim a ponto de atingir níveis históricos, com direito a recorde. A equipe foi atropelada em seus últimos dois compromissos, contra Minnesota Timberwolves e Miami Heat. Assim, também está despencando na tabela do Oeste, em uma sequência total de seis derrotas nos últimos oito jogos.

Mas se a sequência ruim já vem de algumas semanas, os últimos dois jogos foram o ápice. As quedas para Minnesota e Miami somaram uma diferença total de 70 pontos. Afinal, a equipe perdeu por 41 para o Heat e por 29 para o Timberwolves. Esse é o maior déficit que a franquia sofreu em um período de duas partidas, em toda a sua história.

Antes disso, aliás, duas sequências na campanha de 2016/17, um ano após a aposentadoria de Kobe Bryant, eram as piores marcas da história da equipe. Em dois períodos diferentes, o Lakers foi superado por 67 pontos em dois jogos seguidos somados naquela época.

Porém, eram tempos diferentes. Los Angeles já enfrentou dificuldades gerais no fim da carreira de Bryant, mas vivia a realidade de uma reconstrução. Para se ter uma noção, aqueles anos representaram a primeira vez que a franquia ficou fora dos playoffs em anos consecutivos.

O grande problema é que o Lakers de 2024/25 não está em reconstrução, e acumular um recorde negativo em meio a muitas derrotas não é um grande sinal sobre competir no mais alto nível da NBA.

O começo da campanha foi positivo, com algumas vitórias e sendo um dos líderes do Oeste por um breve período. Mesmo quando as derrotas começaram a surgir em maior profusão, o trabalho de JJ Redick era em geral, elogiado. A equipe parecia muito melhor em termos coletivos do que aparentava nos anos de Darvin Ham.

Mas a grande questão é a queda de produção dos últimos dias. LeBron James teve alguns jogos bem ruins, o que incluiu uma sequência terrível de 19 bolas de três seguidas sem um único acerto, que durou quatro partidas. Enquanto isso, Anthony Davis também passa por seu maior momento de oscilação na campanha, após um começo dominante dos dois lados da quadra em 2024/25.

Uma fase mais errática de seus dois astros travou o ataque da equipe, que não passou dos 100 pontos contra os últimos dois rivais. Por outro lado, a defesa sempre foi um problema. A equipe segue frágil no ponto de ataque, e tem o desfalque importante de Jarred Vanderbilt durando até janeiro. Atualmente, a equipe detém a 4ª pior eficiência defensiva da campanha.

Entrevistas fortes

Após a derrota para Miami, JJ Redick apontou vários problemas na equipe recentemente. O técnico chegou a citar falta de profissionalismo.

“Acho que temos que ter vergonha do que fizemos hoje. Estamos com vergonha pela falta de luta e pela falta de profissionalismo. Não quero só culpar os atletas, a derrota é minha também, mas é preciso assumir a responsabilidade em quadra. Nós não estamos unidos. Mas eu prometo, vou resolver isso”, disparou.

Enquanto isso, LeBron James concordou com o treinador.

“A culpa não é dele. É 100% nossa e concordo com tudo o que ele citou. JJ falou muito bem, estamos envergonhados. Mas estou aqui há muitos anos, sei que podemos mudar isso. É necessário melhorar em tudo”, concluiu.

A equipe tenta juntar seus cacos, enquanto viaja para enfrentar o Atlanta Hawks, fora de casa, na próxima sexta-feira (6).

