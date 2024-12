Anthony Edwards elege o maior armador da história da NBA

Anthony Edwards não esconde o brilho no olhar ao falar de seu armador favorito na NBA. De fato, o encontro do jogador do Minnesota Timberwolves com o Dallas Mavericks marcou também mais um duelo diante de um de seus ídolos na liga, Kyrie Irving. A princípio, Edwards comentou sobre seu fascínio no jogo do astro do Mavericks e, além disso, destacou que o veterano é o maior armador da história.

“Kyrie [Irving] é para mim o maior armador de todos os tempos. Então, toda vez que ele começa a pegar ritmo, é difícil pará-lo”, disse o duas vezes All-Star. “Ele sabe que é meu armador favorito de todos os tempos. Então, é sempre uma batalha. Como no ano passado, nos playoffs, a gente está lutando. É sempre uma guerra. Eu adoro enfrentá-lo. Eu amo o confronto”, revelou Edwards.

Sobretudo, Kyrie Irving também comentou sobre a alcunha de armador favorito de todos os tempos de Anthony Edwards na NBA. A estrela do Dallas Mavericks agradeceu pelo carinho e deu crédito aos jovens atletas que desafiam os atletas veteranos na liga.

“É inspirador, porque a próxima geração é um pouco diferente, sabe?”, disse Irving na coletiva pós-jogo. “Tenho que dar crédito a eles. Eles nos desafiam a sermos melhores e a sermos aqueles heróis que viam enquanto cresciam. Mesmo quando você joga contra, sabe que vão te pressionar, mas também querem ver você ser especial”, destacou Kyrie.

Todavia, apesar dos elogios entre ambos os astros, o duelo entre Timberwolves e Mavericks na Rodada de Natal foi um dos mais interessantes. Sendo assim, Minnesota venceu Dallas e somou um triunfo importante para tentar iniciar uma recuperação na NBA. No momento, a franquia tem um recorde de 15 vitórias e 14 derrotas e ocupa apenas a nona posição no Oeste.

Acima de tudo, após terminar como terceiro melhor time do Oeste em 2023, o Timberwolves deu um passo para trás nesta temporada. De fato, a chegada de Julius Randle e Donte DiVincenzo em uma troca por Karl-Anthony Towns acabou não saindo como o esperado. Enquanto Towns vem brilhando pela sua nova equipe, Randle e DiVincenzo encontram dificuldades de jogar bem e se adaptar ao novo time. Assim, Randle já vem sendo até especulado como uma possível moeda de troca da equipe nas próximas semanas.

