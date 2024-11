Anthony Edwards se revolta com derrota e detona Timberwolves: “Time soft”

A paciência de Anthony Edwards com o time do Minnesota Timberwolves terminou. Por isso, ele partiu para um “tratamento de choque”. O jovem craque deu uma entrevista sincera e dura sobre o elenco, depois da derrota para o Sacramento Kings em casa. Todos os problemas foram expostos pelo ala-armador. E, antes de tudo, ele apontou uma falta de comunicação e resiliência que não se limita aos jogos.

“Eu acho que a nossa identidade nesse momento é ser muito, mas muito soft. Não digo no jogo contra um adversário, mas no dia a dia mesmo. Somos um bando de crianças, pois nem conseguimos conversar uns com os outros. E não é uma pessoa, mas todos. Ninguém está lá para cobrar ninguém. Nós temos que fazer alguma coisa sobre isso, certamente”, admitiu o astro.

O Timberwolves sofreu a sua quarta derrota seguida no jogo contra o Kings. Mas, acima do resultado, as circunstâncias foram o que tiraram a paz de Edwards. O time chegou a ter uma vantagem de 12 pontos no último quarto e, ainda assim, não garantiu a vitória. Mais do que isso, perdeu a parcial decisiva por 34 a 18. Para o pontuador, a falta de poder de reação da equipe ficou em evidência nos momentos mais importantes.

“Hoje, a gente foi aquele time que só sabe vencer. Afinal, quando estávamos na frente, estava todo mundo pulando e comemorando. Mas, assim que perdemos a liderança, a equipe não disse nada. Ninguém teve reação, incluindo eu. Isso é a definição de quem não sabe lidar com estar atrás no marcador. Em síntese, nós fomos só isso aí hoje”, acusou o líder de Minnesota.

Mudanças

Essa foi a décima derrota em 18 jogos do Timberwolves, por enquanto. Se a temporada acabasse hoje, então, a equipe estaria fora até do play-in do Oeste. O resultado é bem decepcionante para um time que disputou as finais de conferência poucos meses atrás, depois de eliminar o campeão da liga. O elenco teve algumas mudanças na offseason, mas Edwards não vê isso como a fonte de tantos problemas.

“Não se trata dos jogadores que acabaram de chegar, pois é um problema coletivo. Foi uma postura do elenco inteiro. Todos os 15 jogadores ou o que quer que seja. A gente não pode se fechar um dos outros e, com isso, crescer de forma separada do coletivo. Isso é tão óbvio. Acho que todo mundo, da torcida aos técnicos, consegue ver isso”, indignou-se o duas vezes all-star.

Edwards não tem um diagnóstico completo sobre a situação do Twolves. Trabalha, no entanto, com uma certeza: a equipe precisa estar mais alinhada para sair da má fase. “Sinto que, antes de tudo, cada jogador está com um objetivo diferente quando entra em quadra. Esse é um dos principais motivos pelos quais estamos perdendo todas as noites”, sinalizou.

União

A sensação ruim de Anthony Edwards com o Timberwolves atual começa quando olha para o time. Não é preciso nem entrar em quadra, a princípio, para saber que algo está errado. É claro que a falta de comunicação, competitividade e vitórias são a imagem da crise. As vaias do torcedor contra o Kings, por exemplo, evidenciam isso. Mas, para o jovem astro, tudo começa no dia a dia do elenco.

“Nos últimos anos, nós tínhamos um grupo tão unido. Mas, agora, tudo é tão negativo aqui dentro. E acho que, como resultado, cada atleta começou a partir em um sentido diferente. Isso é loucura, pois havia tanta sinergia interna. Só temos dois jogadores novos, então não há motivo para isso. Quase todos já estavam juntos aqui. Não sei como chegamos a essa situação”, concluiu um pessimista Edwards.

