Anthony Edwards critica jogadores e cobra “maturidade” do Timberwolves

Anthony Edwards perdeu a paciência com os jogadores do Minnesota Timberwolves na noite dessa quarta-feira. E, aliás, isso inclui si mesmo. O craque teve palavras duras para o elenco depois da inesperada derrota para o Portland Trail Blazers. Foi o terceiro revés seguido da equipe, que só ganhou seis dos 12 jogos iniciais da campanha. Se a temporada acabasse hoje, a equipe não estaria nem no play-in do Oeste.

“Nós temos as respostas para os nossos problemas, pois os técnicos sempre nos passam as orientações. As respostas estão lá, dadas em nossas mãos todas as noites. Mas a gente não está executando isso. Eles explicam o caminho para vencermos e, então, nós não fazemos em quadra. Não sei qual é a razão, mas precisamos ser mais maduros!”, cobrou o jovem astro, após a derrota por 106 a 98.

A segunda atuação em noites seguidas contra o Blazers teve pouco a aproveitar mesmo. O time, em primeiro lugar, converteu menos de 40% dos seus arremessos de quadra e 20% das tentativas de três pontos. Perdeu a batalha dos rebotes e cedeu 52 pontos no garrafão. Distribuiu só 16 assistências enquanto cometeu 13 erros de ataque. Edwards foi o símbolo dessa péssima noite, marcando só 24 pontos em 25 arremessos.

“Eu acho que não falta esforço dentro de quadra. Mas não estamos ‘processando’ o jogo em nossa mente da forma certa. E, assim que o cansaço começa a aparecer, sinto que tudo desanda para nós. Todos os jogadores, enquanto equipe, esquecem os espaços e cometem erros bobos. Do primeiro ao 15o jogador do elenco. É um efeito dominó que, como resultado, nos deixa nessa situação”, lamentou a referência de Minnesota.

Satisfeito

O Timberwolves iniciou o ano com grandes expectativas por causa do rendimento da temporada passada. A franquia terminou só um jogo abaixo do líder do Oeste e, em seguida, chegou às finais de conferência. Apesar do alto custo, na maior parte, o elenco foi mantido para a atual campanha. Para Rudy Gobert, no entanto, o time precisa dar menos sinais de que está satisfeito com o seu status atual.

“Ninguém gostou da forma como a última temporada terminou. Precisamos, no entanto, ‘carregar’ aquele sentimento para nos motivar a ser melhores agora. Não podemos ser um time feliz porque chegou às finais de conferência. Temos que ser aquele que se vê pronto e decidido a dar o próximo passo. Sei que esse sentimento está dentro de nós, mas temos que mantê-lo vivo”, alertou o especialista defensivo.

As derrotas recentes para o Blazers pesaram especialmente em Gobert. Nessa quarta, por exemplo, Donovan Clingan dominou o garrafão que deveria ter sido “controlado” pelo francês. Foram 15 pontos, 12 rebotes e oito tocos para o novato. “A culpa está comigo, em particular, nesses últimos dois jogos. Eu preciso ditar o ritmo da nossa defesa. É o meu papel, mas sinto que não fiz isso”, admitiu.

Espelho

Os jogadores do Timberwolves, de forma geral, concordam com a cobrança de Anthony Edwards. Todos elogiam o trabalho da comissão técnica e, assim, recusam críticas ao treinador Chris Finch. O recém-chegado Julius Randle, assim como o astro da equipe, garante que todos recebem as orientações detalhadas sobre o que fazer. É preciso, então, que o elenco dê uma resposta dentro de quadra.

“Nós conversamos sobre as melhorias em cada treino, todos os dias. Então, o problema está nos atletas. Temos que assumir essa responsabilidade: olhar no espelho e assumir o que é preciso consertar. Não só falar, mas, de fato, fazer o que se fala. Quando decidirmos adotar essa abordagem de forma consistente, nós vamos voltar a ganhar os jogos”, garantiu o veterano.

