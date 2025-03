Josh Giddey decide e Bulls bate Lakers de novo

Em um fim de jogo dos mais malucos da temporada 2024/25, Josh Giddey decidiu e o Chicago Bulls bateu o Los Angeles Lakers. Com uma sequência insana no fim do jogo e uma bola do meio da quadra do australiano no estouro do cronômetro, a equipe de Illinois despachou o rival da Califórnia pela segunda vez em menos de uma semana. Além disso, a rodada da NBA ainda contou com mais sete partidas.

Chicago segue em grande momento na campanha. Afinal, essa foi a quarta vitória seguida e a nona nos últimos 11 jogos. O melhor momento do time de Illinois no ano chega justamente com a aproximação do play-in. E a rodada colaborou com as derrotas de Orlando Magic e Atlanta Hawks. Além de praticamente garantido na repescagem, o time segue se aproximando de ir além da nona posição atual. O próximo compromisso é no sábado (29) contra o Dallas Mavericks.

Los Angeles, por outro lado, segue em uma fase negativo, mesmo com o retorno de LeBron James. Apesar do triunfo contra o Indiana Pacers na última quarta-feira, a equipe perdeu os outros quatro dos últimos cinco duelos. Ao menos a derrota do Memphis Grizzlies também ajudou a manter o time na quarta posição do Oeste, com 44 vitórias em 73 jogos. O próximo duelo, aliás, é justamente contra Memphis também no próximo sábado.

Então, confira os principais pontos da vitória do Bulls de Josh Giddey sobre o Lakers de Luka Doncic.

Final épico

Com menos de 13 segundos para o fim, o Lakers liderava por cinco e estava pronto para vencer em Chicago. Daí em diante, no entanto, o caos se instaurou. Patrick Williams converteu uma bola tripla e isso foi seguido de um roubo de Josh Giddey sobre LeBron James. Então, Coby White matou uma bola tripla e o Bulls passou a frente. Mas Austin Reaves chegou a fazer uma bandeja com menos de quatro segundos para o fim. Por fim, Giddey acertou do meio da quadra e deu a vitória ao Bulls em uma reação, acima de tudo, improvável.

Que fase de Giddey

O australiano segue fazendo seu papel de forma incrível em Chicago. Com liberdade para ter a bola em todos os momentos, ele fez mais um triplo-duplo contra o Lakers. É verdade que cometeu sete erros de ataque, mas foram 11 assistências, muitas delas oriundas da transição, pegando o rebote e acelerando o jogo. Aliás, foram 14 rebotes coletados ao longo do jogo. Por fim, até as bolas triplas estavam afiadas com quatro acertos, o que inclui a bola que virou o jogo.

White e Hueter vitais

Além de Josh Giddey, a grande fase do Bulls também tem a assinatura de Coby White. O ala-armador está mais consistente nos últimos jogos e mais uma vez cresceu. Foram 15 de seus 26 pontos só no último quarto. Além disso, o jogo de Kevin Huerter também foi muito bom, com 21 pontos e cinco bolas triplas. Foram nove só no último quarto, com três bolas de fora. Aliás, o ataque de Chicago marcou 44 pontos no quarto final.

Leia mais!

Lakers entrega grande vantagem

É verdade que os cinco pontos de frente com 13 segundos para o fim chamam muito a atenção. Mas não são o único problema. Afinal, no começo do último quarto a equipe da Califórnia chegou a liderar por 18 pontos. LeBron James e Luka Doncic somaram apenas sete pontos em nove arremessos nos últimos 12 minutos e a defesa do Lakers voltou a ter problemas, cedendo 44 pontos para o Bulls de Josh Giddey. Um jogo que parecia já ganho, mas que foi perdido por Los Angeles.

Austin Reaves quase é herói

Não foi a noite mais eficiente para Doncic e LeBron, apesar de ambos terem conseguido pontuar bem. A dupla somou 42 pontos em 42 arremessos. Enquanto isso, foi Austin Reaves quem liderou Los Angeles em uma noite de 30 pontos. Isso incluiu aliás, a bola que seria a da vitória há pouco mais de três segundos do fim. Mas o arremesso de Josh Giddey do meio da quadra sacramentou a virada do Bulls sobre o Lakers e evitou o roteiro perfeito para o ala-armador.

Perímetro faz diferença

Enquanto o Bulls converteu 19 bolas de três e teve mais de 43% de conversão, o Lakers acertou apenas 29% de suas tentativas com 12 conversões. O peso caiu muito sobre as atuações de LeBron James e Dorian Finney-Smith. Os alas de Los Angeles somaram um acerto em dez tentativas de fora. Além disso, Dalton Knecht também errou suas duas tentativas. Na falta de arremessador dos visitantes, o poder de fogo dos mandantes foi decisivo para o placar final.

(44-29) Los Angeles Lakers 117 x 119 Chicago Bulls (33-40)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Austin Reaves 30 1 3 0 2 Luka Doncic 25 10 8 2 1 Jaxson Hayes 19 8 1 0 1 LeBron James 17 5 12 2 0 Jordan Goodwin 8 2 2 1 2

Três pontos: 12-41; Doncic: 4-12

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 26 3 9 0 0 Josh Giddey 25 14 11 2 0 Kevin Huerter 21 6 5 1 0 Nikola Vucevic 14 8 2 0 2 Matas Buzelis 12 7 1 0 0

Três pontos: 19-44; White: 5-10

Outros jogos

Além da vitória do Bulls de Josh Giddey sobre o Lakers de Luka Doncic, a rodada da NBA ainda contou com mais sete partidas. Então, confira os outros resultados e box-scores da noite dessa quinta-feira.

(31-41) San Antonio Spurs 116 x 124 Cleveland Cavaliers (59-14)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephon Castle 22 11 8 1 0 Devin Vassell 22 3 4 1 0 Keldon Johnson 17 10 0 2 0 Julian Champagnie 16 7 1 0 0 Jeremy Sochan 13 5 2 0 1

Três pontos: 14-43; Vassell: 4-10

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jarrett Allen 29 16 0 1 1 Donovan Mitchell 25 8 14 1 1 Max Strus 18 4 3 0 0 De’Andre Hunter 14 7 2 2 1 Sam Merrill 13 2 2 0 1

Três pontos: 17-48; Strus: 4-7

(36-38) Dallas Mavericks 101 x 92 Orlando Magic (35-39)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden Hardy 22 3 0 0 0 Anthony Davis 15 7 2 1 0 Brandon Williams 14 2 6 2 0 Klay Thompson 12 4 0 0 0 Max Christie 12 3 2 2 0

Três pontos: 11-23; Hardy: 5-6

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 35 10 4 1 0 Franz Wagner 20 9 2 1 0 Anthony Black 14 3 3 0 2 Wendell Carter Jr. 12 5 1 0 2 Cory Joseph 6 2 1 0 0

Três pontos: 5-30; Joseph: 2-5

(43-30) Indiana Pacers 162 x 109 Washington Wizards (16-57)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 29 2 6 1 1 Myles Turner 17 5 2 0 0 Jarace Walker 16 5 5 0 1 Obi Toppin 15 2 4 1 0 Pascal Siakam 13 2 5 1 0

Três pontos: 27-47; Haliburton: 7-10

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Alex Sarr 22 7 1 1 1 Jordan Poole 18 0 3 2 0 Justin Champagnie 15 7 1 2 0 Bub Carrington 13 4 6 0 1 Colby Jones 12 2 2 3 0

Três pontos: 11-30; Poole: 4-8

(35-38) Atlanta Hawks 112 x 122 Miami Heat (32-41)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 29 2 12 2 0 Caris LeVert 17 5 3 1 0 Onyeka Okongwu 15 9 0 2 0 Vit Krejci 14 6 4 0 1 Terance Mann 14 1 1 2 0

Três pontos: 18-41; Young: 6-12

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 36 3 4 2 0 Davion Mitchell 16 2 6 1 0 Andrew Wiggins 16 5 3 1 0 Bam Adebayo 12 10 4 3 0 Kel’el Ware 7 12 0 0 1

Três pontos: 18-33; Mitchell: 4-5

(44-29) Memphis Grizzlies 104 x 125 Oklahoma City Thunder (61-12)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 27 2 4 0 2 Scotty Pippen Jr. 17 10 7 5 0 Jaylen Wells 13 5 0 0 0 Santi Aldama 10 5 5 1 0 Luke Kennard 9 5 1 0 0

Três pontos: 16-42; Jackson: 5-7

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 37 3 6 3 0 Jalen Williams 20 5 4 0 0 Isaiah Hartenstein 18 11 4 2 2 Cason Wallace 10 3 2 1 0 Lu Dort 9 1 5 3 0

Três pontos: 13-31; Dort: 3-7

(48-26) Houston Rockets 121 x 110 Utah Jazz (16-58)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 33 10 2 0 2 Jalen Green 21 8 6 0 0 Amen Thompson 15 10 5 1 1 Tari Eason 15 7 2 1 1 Jabari Smith Jr. 11 9 1 0 0

Três pontos: 12-37; Green: 4-10

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Collin Sexton 21 1 5 1 0 Keyonte George 17 3 8 0 0 Brice Sensabaugh 17 4 0 0 0 Kyle Filipowski 16 7 4 2 2 Isaiah Collier 16 1 5 1 1

Três pontos: 11-23; Sensabaugh: 5-5

Esse texto será atualizado ao fim de Sacramento Kings x Portland Trail Blazers.

