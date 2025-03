Técnico do 76ers dá atualização sobre futuro de Joel Embiid

Joel Embiid está fora da temporada da NBA, mas o técnico do Philadelphia 76ers, Nick Nurse, deu atualizações sobre o estado do jogador. Depois de algum tempo sem informações sobre o MVP de 2022/23, o treinador voltou a falar sobre o grande astro da franquia. Isso porque há dúvidas sobre o tratamento para sua lesão no joelho.

Em entrevista coletiva após a derrota para o Washington Wizards, na última quarta-feira (26), Nurse voltou a falar sobre o pivô e seu status atual.

“Não quero dar certeza de nada, mas o que sei é que ele terminou de se consultar com os especialistas que planejava. É claro que pode haver alguma coisa que faça ele ter mais alguma reunião, mas o que sei é isso. Eu me atualizei sobre essa situação hoje. Mas acho que estamos chegando na hora em que uma decisão será tomada”, afirmou.

O treinador explicou que ainda existem muitas opiniões sobre qual a melhor forma do astro avançar com seu tratamento. No fim, a demora em tomar uma decisão final sobre isso também acaba sendo normal levando em conta esses fatores.

“Como disse, acho que a hora da decisão está chegando. Mas é difícil para todos, estamos falando de muitas opiniões de diferentes pessoas. Então, tudo isso pesa na hora de decidir. Acima de tudo, é normal que ele ainda não tenha chegado a esse ponto final de qual caminho seguir. Mas uma decisão está chegando”, concluiu Nurse.

Após a derrota para o Atlanta Hawks no último domingo (23), o técnico do 76ers também foi perguntado sobre as atualizações que tinha em relação a Joel Embiid. Mas sua resposta foi de que ainda não tinha novidades para contar.

O último jogo do craque foi há pouco mais de um mês, quando anotou 14 pontos em uma derrota para o Brooklyn Nets. Desde então, ele foi descartado para o resto da temporada 2024/25. Além disso, a decisão que Nick Nurse cita é sobre fazer ou não um procedimento cirúrgico para tentar diminuir e curar o insistente inchaço no joelho esquerdo, que o incomoda desde o meio da temporada passada.

Vale lembrar que no começo desse mês, o técnico também falou que Embiid estava “perto de uma decisão”, mas a questão se arrastou até agora.

Apesar de ainda ter chances matemáticas, o Sixers está distante de conseguir uma vaga no play-in. A equipe está focada em obter uma grande escolha no próximo Draft, e está igualada com Nets com a quinta pior campanha de 2024/25.

