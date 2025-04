Site propõe troca entre Heat e Kings por Zach LaVine

Os rumores de troca devem começar a tomar conta da NBA com a offseason se aproximando. Portais e analistas, assim, começam a trabalhar em possíveis negócios entre times de toda a liga. Inclusive, o site ClutchPoints já deu início a um rumor. Então, elaborou um cenário para o Miami Heat tentar uma troca com o Sacramento Kings por Zach LaVine.

A proposta analisa o momento dos dois times. O Kings caiu mais uma vez no play-in e deve começar uma reconstrução após a demissão do GM Monte McNair. O Heat, enquanto isso, busca um astro como LaVine para tentar se recolocar na disputa pelo título no Leste.

LaVine, assim, pode ser explorado após fracassar no Kings. Segundo Bailey Bassett, do ClutchPoints, o ala-armador não “elevou o nível do time” após reforçar Sacramento na trade deadline. Assim, uma troca por ele pode suprir o que foi enviado ao Chicago Bulls há alguns meses.

“Talvez, o Kings consiga recuperar escolhas de Draft com LaVine na offseason. Uma nova diretoria pode estar pronta para fazer as mudanças necessáris. Se o time decidir trocar o ala-armador, uma negociação com o Heat pode fazer sentido”, disse Bassett.

Desse modo, a sugestão de troca entre Heat e Kings por Zach LaVine conta com um pacote considerável. Miami, afinal, teria que abrir mão de dois jogadores, além de uma escolha de primeira rodada. Confira a proposta:

Heat recebe: Zach LaVine

Kings recebe: Andrew Wiggins, Duncan Robinson e uma escolha de primeira rodada de 2025

A troca por LaVine custaria caro para o Heat. Bassett, porém, acha que é um valor justo por um jogador com potencial de estrela na NBA. Ademais, Andrew Wiggins não conseguiu se adaptar desde a trade deadline, assim, faria sentido trocá-lo antes que ele perca mais valor.

“Wiggins é um bom jogador, mas sua temporada de all-star parece ter sido um ponto fora da curva. LaVine, enquanto isso, é uma melhoria significativa em relação ao atual jogador do Heat”, seguiu.

Por fim, o analista do ClutchPoints considerou que o Heat pode ajudar LaVine a dar o próximo passo na NBA.

“LaVine ainda não provou que pode contribuir para um basquete vencedor, mas talvez ele possa se encaixar e evoluiu na cultura Heat”, finalizou Bassett.

