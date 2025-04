Alvo do Suns, Willie Green deve ser bancado no Pelicans

Após a sondagem do Phoenix Suns, o técnico Willie Green deve seguir no New Orleans Pelicans. Segundo o HoopsHype, o treinador deve ser bancado pelo novo GM do time, Joe Dumars. Ele estava sob ameaça de perder o cargo após uma temporada decepcionante do time na NBA.

“Com Dumars no cargo de principal do Pelicans, espera-se que ele mantenha Green como técnico. Ele também continua contando com o apoio da diretoria de New Orleans. esse apoio acontece em meio a relatos de um possível interesse do Suns, caso ele ficasse disponível”, informou o site.

Green chegou ao Pelicans na temporada 2021/22. Logo de cara, ele levou o time aos playoffs, após avançar pelo play-in. Dois anos depois, o técnico repetiu o feito. Porém, em ambas da idas à pós-temporada, a franquia caiu na primeira rodada e acumulou só três vitórias.

Publicidade

Os bons resultados de Green na fase regular garantiram um investimento do Pelicans em 2024/25. Já com Brandon Ingram, Zion Williams, Herb Jones e CJ McCollum, o técnico recebeu o armador Dejounte Murray no elenco. Assim, a aposta era de que o técnico pudesse levar o time mais longe nos playoffs.

Leia mais!

A expectativa, no entanto, não se concretizou. Apesar do bom quinteto titular, Willie Green perdeu quase todo os principais atletas da rotação por lesão. Assim, o Pelicans ocupou a lanterna do Oeste por quase toda a campanha. Por fim, terminou na 14ª posição com apenas 21 vitórias.

Publicidade

Os resultados ameaçaram a sequência de Green no Pelicans. Ainda mais após o time demitir o vice-presidente David Griffin, que passou os últimos seis anos sob o comando executivo do time. Assim, a demissão do atual técnico também era cogitada pela diretoria.

De olho na possível saída de Willie Green no Pelicans, o Suns sondou o treinador. Isso porque, a franquia de Arizona demitiu o técnico Mike Budenholzer ao fim da temporada. O nome de New Orleans era visto como o melhor substituto, graças a boa relação com Devin Booker, após ter sido assistente por dois anos em Phoenix.

Publicidade

A chegada de Dumars a New Orleans, porém, deve impedir a ida de Green ao Suns. Portanto, o técnico deve seguir no comando do Pelicans pelo menos até o fim de 2025/26.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA