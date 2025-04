Após queda no play-in da NBA, Kings troca de GM

Após ser eliminado no play-in da NBA para Dallas Mavericks, o Sacramento Kings anunciou a demissão do GM Monte McNair. Horas depois, nesta quinta-feira (17), a franquia anunciou seu substituto: Scott Perry. O executivo, portanto, retorna ao time da Califórnia onde trabalhou como vice-presidente de operações por três meses em 2017. Seu último trabalho foi no New York Knicks.

De acordo com Shams Charania, da ESPN, a saída de McNair foi um acordo mútuo entre dirigente e franquia. Ele passou cinco temporadas como GM do Kings e venceu o prêmio de Executivo do Ano da NBA em 2023. Na ocasião, Sacramento fez boa campanha com 48 vitórias e 34 derrotas. Como resultado, encerrou uma seca de 16 anos fora dos playoffs.

Durante a gestão de McNair, o Kings venceu 40 jogos ou mais por três temporadas seguidas. Antes dessa sequência, a equipe não havia vencido esse número de partidas em nenhuma campanha desde 2005/06. Assim, a franquia teve 48.8% de aproveitamento durante a passagem do dirigente. Antes disso, desde 2005, o time teve apenas 36.2%. Ou seja, segunda pior marca da NBA neste período.

Enquanto isso, Perry atuou como GM do Knicks entre 2017 e 2023. Dentre algumas escolhas dele durante sua passagem por Nova York estão as seleções de RJ Barrett, Quentin Grimes, Kevin Knox, Immanuel Quickley e Mitchell Robinson. Além disso, foi sob seu comando que a franquia adquiriu sua atual principal estrela: Jalen Brunson.

Perry iniciou sua carreira de executivo em 2000, quando compôs a direção do Detroit Pistons. Ele ajudou Joe Dumars a montar o elenco que conquistou o título da NBA em 2004. Do mesmo modo, também fez parte do front-office de Orlando Magic e Seattle Supersonics.

Agora, Perry terá a missão de fazer o Kings voltar aos playoffs. A última aparição foi na primeira rodada da Conferência Oeste de 2022/23. Mas, caiu para o Golden State Warriors em uma série muito disputada, resolvida em sete jogos. Na última campanha, no entanto, a equipe caiu no play-in para o New Orleans Pelicans.

Por fim, a equipe terminou a atual temporada com 40 vitórias e 42 derrotas. Então, no último ano com McNair como GM, o Kings ficou com a décima posição do Oeste, a última que deu vaga ao play-in da NBA. No entanto, caiu para o Mavericks jogando fora de casa. Ao longo de 2024/25, Sacramento tentou algumas mudanças. A principal delas foi a troca de De’Aaron Fox para o San Antonio Spurs que levou Zach LaVine à Califórnia.

