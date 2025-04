Novo técnico pode evitar troca de Kevin Durant no Suns

A troca de Kevin Durant no Phoenix Suns parece cada vez mais provável. Após a temporada decepcionante, o camisa 35 deve enfim forçar a sua saída do Arizona, enquanto o time pode dar início a uma reconstrução. No entanto, o futuro novo técnico da equipe pode mudar o desejo do astro veterano, segundo o jornalista Chris Haynes.

“O técnico vai ter um certo impacto no que vai acontecer com Kevin Durant”, disse Haynes. “É muito provável que ele seja negociado. No entanto, se o Suns conseguir um treinador que se encaixe e combine sua cultura com os jogadores, seja trabalhador e durão, existe a chance do astro seguir na temporada 2025/26”.

O Suns demitiu o técnico Mike Budenholzer ao fim de 2024/25. Após um ano, o ex-Milwaukee Bucks não conseguiu sequer levar o time ao play-in. Assim, a equipe optou por rescindir o contrato e arcar com os valores do acordo.

Segundo rumores, Durant não tinha boa relação com o ex-técnico do Suns. Além disso, não conseguiu se dar bem com o anterior, Frank Vogel. Desse modo, a dificuldade em se relacionar com os ex-treinadores seria um dos motivos para ele forçar uma saída. Porém, se o próximo for diferente, o camisa 35 pode mudar de ideia.

A franquia, por enquanto, avalia com calma a troca de comando técnico. De acordo com Marc Stein, no The Stein Line, a diretoria quer fazer uma avaliação extensa.

“Após a demissão de Budenholzer, espera-se que o Suns realize uma longa e abrangente busca por um novo técnico”, informou Stein.

O Suns, aliás, avalia diversos nomes que podem agradar Kevin Durant para evitar a troca. Segundo Michael Scotto, do ite HoopsHype, os principais candidatos são jovens e com pouca ou nenhuma experiência como técnico principal. Então, o time deve apostar em alguém novo, diferente de Vogel e Budenholzer.

“Vários candidatos devem estar na disputa, incluindo possíveis estreantes como técnicos na NBA, entre eles: o assistente do Cleveland Cavaliers, Johnnie Bryant, os assistentes do Houston Rockets, Royal Ivey e Ben Sullivan, o assistente do Heat, Chris Quinn, além dos auxiliares do Dallas Mavericks, Sean Sweeney e Jared Dudley”, relatou Scotto.

As notícias não apontam que mais agrada Durant, porém, é provável que o Suns considere isso na escolha.

