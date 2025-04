Campeão pelo Knicks, Dick Barnett morre aos 88 anos

O ídolo do New York Knicks e campeão da NBA Dick Barnett morreu no domingo (17) aos 88 anos. Ele venceu o título da liga duas vezes e ainda construiu uma carreira histórica pela Universidade de Tennessee A&I. O motivo da morte não foi divulgado.

A morte do campeão da NBA foi anunciada pelo Knicks. Desse modo, a equipe lamentou a perda do ídolo que teve a camisa 12 aposentada pelo time em 1990.

“Durante sua carreira ilustre, Dick Barnett incorporou tudo o que significa ser um New York Knicks. Tanto dentro quanto fora de quadra”, disse o Knicks, em comunicado. “Ele deixou um impacto positivo em todos que encontrou e esta franquia teve a sorte imensa de tê-lo como parte de nossa história. Então, sua camisa estará para sempre nas vigas do Madison Square Garden e seu desempenho estará na memória dos fãs do Knicks”.

Barnett brilhou nos times campeões pelo Knicks em 1970 e 1973. Em nove anos na equipe, ele teve médias de 15.6 pontos e contribuiu para o momento mais vitorioso na história da franquia. Assim, teve seu número pendurado no topo do Madison Square Garden em 1990.

Antes do Knicks, Barnett fez história pela Univesidade de Tennessee A&I. Natural de Gary, no estado de Indiana, ele fez parte de uma das primeiras dinastias do universitário nos EUA. Com três títulos seguidos a partir de 1957, assim, a faculdade foi a primeira historicamente negra a conquistar o torneio nacional.

Desse modo, Dick Barnett foi escolhido para o All-American em todos os anos e eleito duas vezes MVP do torneio da antiga NAIA.

O sucesso pela faculdade, assim, o fez ser a quinta escolha do Draft de 1959 pelo Syracyse Nationals. Dick Barnett ainda jogou pelo Los Angeles Lakers, antes de chegar ao Knicks em 1965 e ser duas vezes campeão da NBA.

Após a carreira de sucesso pelo Knicks, por fim, Barnett iniciou uma campanha em busca de reconhecimento para a Universidade de Tennessee A&I. Após anos de luta, o programa foi introduzido no Hall da Fama em 2019, enquanto o ex-jogador em 2024. O time histórico, ademais, fez uma visita a Casa Branca no mesmo ano.

