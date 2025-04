James Harden faz revelação sobre votação do prêmio de MVP

O vencedor do prêmio de MVP da NBA ainda não foi anunciado, mas James Harden deu sua opinião sobre quem merece a honraria. A informação foi revelada por Rachel Nichols, da Fox Sports.

“Eu falei com James Harden antes dele ir para Denver jogar contra o Nuggets. Perguntei para ele quem era o melhor jogador. E ele me disse que é sem dúvidas o Nikola Jokic, mas que todos os jogadores querem ver Shai Gilgeous-Alexander ganhar por conta de sua temporada e das vitórias que teve”, contou a jornalista.

Embora Giannis Antetokounmpo também esteja entre os três finalistas, ficou óbvio que os jogadores de Oklahoma City Thunder e Nuggets são os dois que têm reais chances de ganhar o MVP. A princípio, a votação deverá ser bastante acirrada, com os votos “vazados” indicando Gilgeous-Alexander vencendo por pouco.

O canadense, aliás, teve médias de 32,7 pontos, cinco rebotes e 6,4 assistências por jogo. Além disso, o Thunder venceu 68 jogos e, assim, fez a melhor campanha da temporada. Além disso, o time de Oklahoma também chama a atenção pelo poderio defensivo.

Jokic não fica tão para trás nas estatísticas, contudo. São médias de 29,6 pontos, 10,2 rebotes e 12,7 assistências. O sérvio foi o primeiro jogador da história a ficar entre os três melhores da liga em pontos, rebotes e assistências, Isso mostra a dominância dele em quadra. O que pesa contra Jokic é que o Nuggets ficou apenas na quinta posição da Conferência Oeste.

Portanto, o crque do Clippers afirmou que Jokic é melhor, mas gostaria de ver Gilgeous-Alexander ganhando. O próprio James Harden, aliás, participou de algumas votações polêmicas para o prêmio de MVP.

Em 2016/17, o jogador teve médias de 29,1 pontos, 8,1 rebotes e 11.2 assistências (liderou a NBA nesse quesito). No entanto, perdeu o prêmio para Russell Westbrook, que teve médias de triplo-duplo.

Já em 2018/19, Harden teve médias de incríveis 36,1 pontos, 7,5 assistências e 6,6 rebotes. Dessa vez, porém, perdeu o prêmio para Giannis Antetokounmpo.

A votação atual, entre Jokic e Shai, é uma das mais acirradas dos últimos anos. O sérvio, aliás, virou figurinha carimbada na disputa pelo MVP. Das últimas quatro temporadas, venceu em três, além de ficar em segundo em 2022/23. Shai, por sua vez, ficou em segundo no ano passado.

Mesmo que o prêmio de MVP seja importante para ambos, a verdade é que, agora, eles estão focados nos playoffs. O Thunder já varreu o Memphis Grizzlies, enquanto o Denver Nuggets está empatado em 2 a 2 contra o Los Angeles Clippers.

