Giannis Antetokounmpo rejeita “pânico” no Bucks em série contra o Pacers

Giannis Antetokounmpo até tentou impedir, mas o Milwaukee Bucks vai voltar para casa com duas derrotas na série contra o Indiana Pacers. E, com isso, está em uma situação dura de reverter. O time vai ter que vencer quatro das próximas cinco partidas – sendo duas como visitante – para avançar nos playoffs. É um cenário crítico, certamente. No entanto, o astro não vê motivo para pânico.

“Essas duas derrotas não são uma questão para entrarmos em pânico. Mas, ao mesmo tempo, não podemos ignorar isso ou perder de vista. Afinal, agora, virou uma questão de vida ou morte. É assim que encaro a série a partir de agora: vida ou morte. O meu foco, para resumir, está todo no jogo três. Sei o que preciso fazer”, definiu o craque grego, depois do revés por 123 a 115.

Não dá para culpar Antetokounmpo, de fato, por falta de esforço para mudar a situação da equipe. Afinal, ele acabou o segundo jogo da série com 34 pontos, 18 rebotes e sete assistências. Só errou seis de 20 arremessos de quadra tentados, além disso. A missão, no entanto, fica difícil quando o Bucks permite que o Pacers abra vantagens de dígitos duplos já no primeiro quarto das duas partidas.

“Nós não queremos ficar para trás logo nos primeiros minutos e correr atrás. Mas foi isso o que aconteceu nesses dois jogos. Então, temos que jogar de forma mais inteligente. E iniciar as partidas com mais senso de urgência. Com isso, a gente espera conseguir ditar o ritmo do jogo e não entrar nas condições deles. Isso é chave”, afirmou o campeão da NBA com a franquia.

Correndo atrás

O Bucks, a princípio, passou longe de ser um desastre defensivo na temporada. Teve a 12a defesa mais eficiente da liga, ou seja, uma grande evolução em relação à campanha anterior. Mas, contra o Pacers, a marcação está com problemas. A equipe tomou 240 pontos nos dois primeiros jogos da série. Antetokounmpo admite que a defesa está aquém do que Milwaukee precisa para avançar nos playoffs.

“Nós temos que nos comunicar melhor e mais rápido. Vamos saber, com isso, de onde vem os bloqueios para pick-and-rolls e fazer a cobertura defensiva a tempo. Porque a gente precisa se posicionar antes. Não podemos ver a jogada começar e reagir só uns segundos depois, pois vamos estar sempre atrasados. Eles vão rodar a bola e achar o arremesso aberto”, explicou o ídolo de Milwaukee.

Antetokounmpo não tem dúvidas de que, se o Bucks não for mais ágil no lado defensivo, jogar em casa vai fazer pouca diferença. O time vai ser atrasado diante do seu torcedor. “Indiana sabe infiltrar no garrafão e soltar a bola com rapidez para quem está aberto no perímetro. Eles acham os passes certos. É uma equipe muito boa, para resumir, em fazer o adversário correr atrás dela”, finalizou.

Urgência

Giannis Antetokounmpo, aliás, não foi o único jogador a acusar uma falta de senso de urgência do Bucks contra o Pacers. O veterano Bobby Portis, por exemplo, também não está satisfeito com a postura do time nos playoffs. Começar jogos em “marcha lenta” é um sinal comum de desleixo e pouco interesse. E, se for assim, os jogadores do elenco já podem agendar as viagens de férias.

“Isso são os playoffs, cara. Então, cadê o senso de urgência? Quem ganhar quatro jogos vai avançar, enquanto o outro time vai para casa. É simples assim. A margem de erro é pequena demais e, por isso, não podemos ter tantas falhas como nessas duas partidas. Precisamos ter mais disciplina com o nosso plano de jogo, pois se ganha ou perde em cada detalhe”, alertou o ala-pivô.

