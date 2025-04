Troca por Giannis Antetokounmpo segue como prioridade do Nets

Na noite da segunda-feira (31), durante a vitória do Brooklyn Nets sobre o Dallas Mavericks, Brian Lewis, do jornal New York Post, falou sobre o antigo interesse de troca do time de Nova York em Giannis Antetokounmpo. Ainda segundo o jornalista, dirigentes consideram o astro o “plano A” da franquia.

O Brooklyn Nets há muito tempo tem interesse em Giannis, visto como o alvo ideal da franquia. Durante a curta era de Mikal Bridges em Brooklyn, a equipe sonhava em trazer o grego como peça central do elenco. Apesar da franquia entrar em reconstrução após grandes trocas na última offseason, o Nets continua monitorando a situação do craque do Milwaukee Bucks.

Brooklyn possui a escolha de primeira rodada de Milwaukee deste ano e está atento à queda do do rival. No entanto, o interesse em Giannis vai além do Draft. Se ele for trocado para outra equipe nesta offseason, o GM Sean Marks pode optar por continuar reconstruindo por enquanto e ir atrás do astro depois, de acordo com o New York Post.

Caso contrário, o Nets tem 13 escolhas de primeira rodada para trocas, a maior quantia da NBA, o que os coloca em posição privilegiada para fazer uma oferta pelo jogador. Entretanto, mesmo que Giannis expresse preferência pelo Nets, o preço para adquiri-lo será alto, segundo Lewis.

A incerteza sobre o futuro da franquia também levanta dúvidas sobre o que fazer com seus veteranos: trocá-los por mais escolhas para fortalecer a reconstrução ou mantê-los para tentar atrair e rodear Giannis?

Além disso, o Nets será a única equipe com espaço salarial grande nesta offseason. Por outro lado, a intenção não seria buscar grandes contratações, mas guardar espaço para uma grande troca.

A questão, então, é se Giannis Antetokounmpo pode fazer o Brooklyn Nets apostar numa troca e queimar a etapa da reconstrução gradual. Com oito seleções a times ideais da NBA, oito All-Star Games, dois MVPs e um Defensor do ano, ele se consolidou como um dos grandes nomes da liga.

Atualmente, o Nets tem 25 vitórias em 76 jogos. Contudo, com outras equipes com campanhas abaixo, o time de Nova York não tem as melhores chances para uma grande seleção no Draft, como Cooper Flag. Então, os rumores sobre a troca por Giannis podem voltar, como apontou Lewis.

