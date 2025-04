“Giannis Antetokounmpo não termina carreira no Bucks”, aposta jornalista

De acordo com o jornalista Chris Haynes, Giannis Antetokounmpo não vai terminar a carreira no Milwaukee Bucks. A afirmação foi feita durante o programa Dan Patrick Show. Questionado sobre o futuro do ala-pivô grego, Haynes disse que tudo depende do sucesso da equipe nos playoffs deste ano. Um novo fracasso do Bucks, portanto, deverá provocar mudanças na franquia, incluindo uma troca envolvendo o craque.

“Giannis não termina a carreira no Bucks. Mudanças drásticas estão por vir, caso o time não tenha um bom desempenho nos playoffs. Mudanças, inclusive, na diretoria e na comissão técnica. Além disso, o Bucks pode seguir outro caminho (trocar Giannis) se as coisas derem errado nesta pós-temporada”, afirmou Haynes.

Assim, não seria surpresa se a franquia decidir reformular o time, especialmente em caso de derrota para o Indiana Pacers. Afinal, após ser campeão da NBA, em 2021, o Bucks acumula eliminações na primeira rodada nas últimas duas temporadas. Desse modo, um terceiro revés poderá causar uma reformulação na equipe.

Vale lembrar que o grego tem contrato até 2028. Assim, nas próximas três temporadas, ele vai receber US$175,3 milhões em salários. Escolha 15 do Draft de 2013, Giannis Antetokounmpo atua pelo Bucks desde o início da carreira na NBA. Pela equipe de Milwaukee, o craque de 30 anos já disputou 859 jogos. Suas médias, até o momento, são de 23,9 pontos, 9,9 rebotes e cinco assistências. Além de campeão e MVP das finais, foi nove vezes All-Star, duas vezes MVP da fase regular (2019 e 2020) e defensor do ano (2020).

Poucos dias após a troca bombástica envolvendo Luka Doncic, Giannis disse que a NBA é um negócio. Dessa forma, nenhum jogador está “seguro”. Além disso, o craque do Bucks afirmou que os atletas que desejam mudar de ares não podem ser crucificados.

“Este é o mundo em que vivemos. É um negócio. Você tem que entender que ninguém está seguro. Então, se um cara como Luka não está seguro… No fim das contas, você é avaliado todos os dias. Você não dá nada como garantido… Em cada segundo que você atua em um jogo da NBA. Eu amo isso, eu tento jogar com alegria. E, ao mesmo tempo, eu entendo o negócio do basquete. Afinal, às vezes, os times precisam fazer os melhores movimentos que são bons para a franquia e para a própria busca por grandeza e títulos”.

“Hoje, quando um jogador acredita que pode ir para outro time, que pode ter uma chance de ganhar um título, não podemos crucificá-lo. Não podemo dizer a ele que não é leal, que não fez a coisa certa, que decepcionou todo mundo. A história mostra que você tem que fazer o que é melhor para você e sua família. Você tem que fazer o que é mais importante para vencer”, disse o astro grego.

Mensagem enigmática

Além de repercutir a negociação de Doncic, Giannis Antetokounmpo deixou uma mensagem intrigante no ar. De acordo com o grego, é ótimo que um jogador europeu seja a “cara” de uma franquia de um grande mercado. Assim, ele citou que seria interessante, por exemplo, ver o três vezes MVP da NBA, Nikola Jokic, em um time como o New York Knicks.

“Agora, um europeu será a cara do Lakers. Isso é algo novo para a Europa. Eu adoro isso. Sabe o que eu quero? Eu quero Luka no Lakers, quero Nikola Jokic no Knicks. Enfim, quero que os europeus estejam em todos os grandes mercados. Seria algo incrível. É o meu sonho”, finalizou.

O comentário de Giannis deixou os fãs do Bucks com a pulga atrás da orelha. Afinal, Milwaukee não é um grande mercado da NBA. Há alguns dias, aliás, saiu a notícia de que o Brooklyn Nets sonha com uma troca por Antetokounmpo. Ou seja, seria mais um astro europeu em um grande centro.

Por fim, Giannis Antetokounmpo pode seguir um caminho semelhante ao de outro ídolo do Bucks, que não jogou durante toda a carreira na equipe. Campeão da NBA em 1971, Kareem-Abdul Jabbar atuou em Milwaukee por seis temporadas. No entanto, quatro anos após a conquista, o pivô pediu para ser trocado para um grande centro (Nova Iorque ou Los Angeles). O destino dele foi o Lakers, onde ganhou mais cinco títulos.

