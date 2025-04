Giannis Antetokounmpo: “Ataque do Bucks foi péssimo contra o Pacers”

Giannis Antetokounmpo tentou quase que sozinho evitar a derrota do Milwaukee Bucks o Indiana Pacers. Na estreia dos playoffs, o grego marcou 36 pontos e 12 rebotes em 38 minutos. Porém, o triunfo ficou com o adversário, que venceu por 117 a 98, no Jogo 1 do sábado (19).

Antetokounmpo foi o cestinha do jogo do Bucks. Porém, entre os titular, nenhum outro teve mais do que nove pontos. Além disso, Kyle Kuzma e Taurean Prince terminaram o duelo com nenhum ponto. Desse modo, o camisa 34 detonou a atuação ofensiva dos companheiros.

“O nosso ataque foi péssimo contra o Pacers”, disse Giannis. “Os arremessos não caíram e nossos caras ficaram meio ansiosos. Desse modo, começaram a aproximar da bola para tentar algo. Sei que todos querem fazer o certo, mas temos que ser melhores, ter paciência e confiar”.

O Bucks de fato teve dificuldades nos arremessos contra o Pacers. No perímetro, foram nove acertos em 37 tentativas. No geral, enquanto isso, 35 acertos de 84 arremessos. A dificuldade ainda ficou evidente nas assistências. Indiana teve 28 contra somente 15 de Milwaukee.

“Nosso ataque foi horrível contra o Pacers”, disse o técnico do Bucks, Doc Rivers. “Perdemos muitos arremessos, o que permitiu muitos contra-ataques. E não vamos vencer somente com 98 pontos. Não vamos vencer se tivermos 15 assistências e 10 turnovers. Precisamos voltar ao nosso espaçamento, confiar no passe e jogar de forma agressiva”.

Como disseram Rivers e Giannis Antetokounmpo, a principal dificuldade foi o encaixar do ataque do Bucks contra o Pacers. Isso ficou evidente, por exemplo, com a formação titular. No Jogo 1, o quinteto com o grego, Ryan Rollins, Taurean Prince, Kyle Kuzma e Brook Lopez marcou 50 pontos. Na fase regular, porém, a média era de 130,1 pontos a cada 100 posses, segundo o site Cleaning the Glass.

O técnico do Bulls, assim, acha que é possível recuperar o ritmo após a derrota para o Pacers. Isso porque, o quinteto atual já mostrou ter qualidade. Portanto, basta encaixar contra o time de Indiana para tentar avançar de fase nos playoffs.

“Nós já mostramos que conseguimos,” disse Rivers. “Somos um grupo ofensivo melhor que isso, mas precisamos realmente jogar como tal. A única forma desse quinteto funcionar é com mais movimentação de bola do que o outro. Na outra formação, temos jogadores que conseguem infiltrar e criar jogadas. Já no primeiro time, precisamos movimentar a bola para criar boas oportunidades para todos”.

