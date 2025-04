JJ Redick comanda feito inédito na NBA em derrota do Lakers

A derrota do Los Angeles Lakers para o Minnesota Timberwolves ficou marcada por um feito inédito de JJ Redick na NBA. Segundo a pesquisadora Keerthika Uthayakumar, o duelo foi o primeiro desde 1996/97 onde um técnico usou o mesmo quinteto durante todo o segundo tempo de uma partida de playoffs. Assim, o time angelino perdeu por 116 a 113, na tarde desse domingo (27).

Após o intervalo, JJ Redick usou somente Luka Doncic, Austin Reaves, Dorian Finney-Smith, LeBron James e Rui Hachimura. Não houve nenhuma substituição. Nem mesmo no último quarto, quando o Lakers foi superado por 32 a 19 e perdeu um jogo em que tinha uma boa vantagem. Apesar do resultado, Redick não lamenta a decisão na derrota do Lakers.

“Não me arrependo dessa decisão”, afirmou o treinador angelino. “Uma vez que você toma essa decisão e eles estão comprometidos, você apenas precisa confiar neles”.

Ainda segundo JJ Redick, a decisão aconteceu no intervalo do duelo entre Lakers e Timberwolves, nos playoffs da NBA. O time, afinal, foi para os vestiários perdendo por 61 a 58. Assim, com problemas claros na rotação, ele optou por manter o time que estava dando certo.

A escolha deu bons frutos no terceiro quarto. Isso porque o Lakers venceu o período por 36 a 23 e parecia encaminhar a vitória na NBA. No entanto, o cansaço ficou evidente nos minutos finais. Desse modo, o elenco angelino cometeu diversos erros de ataque e nos arremessos.

Redick, ainda assim, disse que os jogadores escolheram seguir em quadra pelo Lakers.

“Não foi algo planejado para jogar apenas cinco caras no segundo tempo. Conversei com eles no começo do último quarto e avisei que tínhamos dois tempos extras disponíveis. Se precisassem de substituição, era só avisar. Esses caras deram tudo de si”, completou JJ Redick.

No fim, James e Doncic tiveram 46 minutos, cada, enquanto Hachimura e Finney-Smith, 41. Reaves, por sua vez, teve 35 minutos, uma vez que perdeu parte do jogo devido a problemas com faltas. O esloveno, porém, minimizou que o volume do jogo tenha causado a derrota do Lakers na NBA.

“São os playoffs. Então, cansaço não deveria ser um fato. Joguei muitos minutos, mas isso não deveria influenciar. Acho que o Timberwolves apenas executou melhor no ataque nos minutos finais de jogo”, explicou o craque do Lakers.

Agora, o Lakers está com as costas na parede. Afinal, perdeu três dos quatro jogos da série. Dessa forma, o time angelino fica a um revés da eliminação na primeira rodada dos playoffs. Lakers e Timberwolves voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (30), em Los Angeles.

