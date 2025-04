Cade Cunningham: “Quero ser o melhor jogador da NBA”

A temporada 2024/25 foi a vez de Cade Cunningham despontar como principal jogador do Detroit Pistons e um dos melhores da NBA. No entanto, isso ainda não é tudo para o armador. Em entrevista para o insider Shams Charania, da ESPN, o camisa 2 falou que quer ser o melhor da liga. Além disso, ele projetou como deve ser a primeira pós-temporada de sua carreira.

“Todos os dias, eu quero ser o melhor do mundo”, disse. “E não acho que há muitos caras que estejam acima de mim. É claro que os playoffs vão determinar muitas coisas, e é por isso que estou animado para começar. Quero muito jogar bem para nos darem o respeito que merecemos”.

Nos últimos anos, a mídia dos EUA fala bastante sobre o próximo rosto da NBA. Afinal, com nomes como LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant chegando ao final de suas carreiras, o posto estaria livre. Além disso, os grandes nomes atuais como Nikola Jokic, Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo são estrangeiros, o que os tiraria do páreo. Dessa forma, Charania perguntou para Cunningham se ele se enxergava assim.

“Eu não quero ser a cara da NBA, por hora. Todos têm sua opinião, mas vão nos ver jogar e decidir quem é a cara da liga”.

O jornalista ainda perguntou para Cade Cunningham se o jogador considera o atual Pistons uma segunda versão dos Bad Boys que dominaram a NBA no final dos anos 80. Na época, o time era conhecido por ser bastante físico, e alguns até diriam desonesto. Dessa forma, o Pistons de 2025 foi o time que mais recebeu faltas técnicas, e chegou a se envolver em algumas brigas.

“Digo, quando você está em Detroit, é natural, é contagiante. Todos se portam assim, com orgulho. É a primeira coisa de ser um atleta nesta cidade. Jogar duro, ser valente…”

Por fim, Cade projetou a série contra o New York Knicks. Será o retorno de Detroit à pós-temporada após seis anos, e a primeira série do armador em sua carreira.

“Será uma guerra. Todos jogarão duro, muita defesa, muita fisicalidade. Será uma super série para todos assistirem, e um grande teste para nós. Afinal, é a nossa primeira série em muito tempo. Estou animado. Será grandioso”.

Dessa forma, na temporada, Cade teve médias de 26,1 pontos, 8,1 assistências e 6,1 rebotes. Ele foi nomeado All-Star e concorre ainda para integrar um dos times ideais da NBA e o prêmio de jogador que mais evoluiu (MIP).

