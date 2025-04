“Só estar nos playoffs não basta para o Pistons”, avisa Cade Cunningham

Cade Cunningham liderou a surpreendente temporada do Detroit Pistons e, com isso, vai disputar os playoffs pela primeira vez. O time ficou na sexta posição do Leste, depois de conquistar 30 vitórias a mais do que na campanha passada. Uma reviravolta tão grande com a classificação direta, a princípio, significa sucesso por si só. Não precisa de mais nada. Mas o jovem astro garante que a equipe quer mais.

“Estar na pós-temporada, antes de tudo, é especial. Todos nos sentimos ótimos com o que conseguimos fazer nessa temporada. O mais importante era trazer a emoção dos playoffs de volta para Detroit, então o sentimento é bom demais. Nós estamos contentes pela cidade e pelos nossos torcedores. Mas, ao mesmo tempo, isso já não basta. Não estamos satisfeitos só com isso”, avisou o ala-armador de 23 anos.

O Pistons vai enfrentar o terceiro colocado do Leste, New York Knicks, na primeira fase dos playoffs. E há sinais de que pode ser uma série mais difícil do que um típico duelo 3-6. Os nova-iorquinos têm a vantagem de mando de quadra no confronto, mas perderam três dos quatro jogos contra Detroit na temporada. Cunningham, por isso, está bem ansioso para o início do mata-mata.

“Eu já falei sobre isso e repito: ainda estamos ‘famintos’. Por isso, nós queremos passar da primeira rodada. Esse é o foco no momento. Acho que a energia em nossos jogos é incrível, mas não deve se comparar com o que vamos ver nos playoffs. Essa é a minha primeira vez na pós-temporada, então estou animado para conhecer essa atmosfera”, afirmou o líder de Detroit.

Reviravolta

A classificação do Pistons para os playoffs representou uma satisfação pessoal para Cade Cunningham. Afinal, na última temporada, a equipe quebrou o recorde de maior número de derrotas seguidas em uma mesma campanha. No total, o time só venceu 14 partidas naquela edição. Desde que o jovem talento chegou a Detroit, em 2021, a franquia havia somado só 54 vitórias.

“A gente passou por muita coisa e, por isso, há tanta coisa para refletir quando olhamos para trás. Tem sido uma jornada de três anos para essa base, mas tudo passou rápido demais. Essa campanha é uma prova do caráter dos jogadores, técnicos, executivos e veteranos do elenco. Todos tiveram o seu impacto positivo para fazermos essa reviravolta”, exaltou o astro.

Vários jogadores chegam à NBA e acabam se “abatendo” com a rotina de derrotas. Mas, para Cunningham, as três campanhas iniciais só serviram como combustível. “A última temporada nos deu muita motivação, pois acho que todos entenderam que mudanças eram necessárias. Não foi fácil, mas aqui estamos. Agora, é uma questão de manter o trabalho para tentar trazer um título para essa cidade”, concluiu.

Contagioso

O Pistons chegou aos playoffs impulsionado, acima de tudo, pela defesa. O time cedeu 110,1 pontos por 100 posses de bola e, com isso, ficou no TOP 10 de marcações mais eficientes da temporada. Esse aspecto ajudou a recolocar o torcedor ao lado do time, pois é um resgate da identidade histórica da franquia. Cunningham entende que, em Detroit, jogar duro é mais importante do que a plasticidade.

“Quando se passa muito tempo em Detroit, você começa a entender como funcionam os esportes por aqui. É natural e contagioso, pois todos se importam em vencer. Então, o primeiro passo de ser um jogador nessa cidade é entender o valor de jogar duro. Você precisa ter um tipo de atitude quando entra em quadra”, descreveu o ala-armador.

