NBA: Analista da ESPN compara Cade Cunningham a ídolo do Pistons

Cade Cunningham está liderando o Detroit Pistons em uma campanha surpreendente na temporada da NBA. Isso rendeu honrarias como a primeira eleição ao All-Star Game e pode ainda render uma eleição ao All-NBA no fim de 2024/25. Como resultado, sua importância para equipe tem rendido comparações até com ídolo da franquia.

Kendrick Perkins, ex-jogador e hoje analista do canal ESPN, em participação no programa NBA Today, citou a semelhança do craque com outro jogador histórico da franquia, Grant Hill, que teve sua carreira atribulada por lesões.

“Cade Cunningham é um caso especial para o Pistons e para a NBA. Ele me lembra Grant Hill. Só que uma versão dele que ficou saudável. Eu honestamente acho que ele será uma superestrela. A ascensão meteórica dele nesse ano é fantástica. Não há coisas que Cade não possa fazer em uma quadra de basquete, seja em qualidade ou liderança. Ele preenche todos os requisitos para se tornar um superastro”, cravou Perkins.

Publicidade

O Pistons vem de sua pior campanha na história da NBA. Vale lembrar que a franquia venceu 14 jogos no último ano, quebrou recordes de derrotas históricos. Por fim, mesmo com a pior campanha, não foi agraciado com a primeira escolha do Draft. Aliás, pelo contrário, obteve apenas a quinta.

Leia mais sobre o Pistons!

Ainda assim, a campanha do Pistons cresceu aliada a sua produção. São 33 vitórias em 59 jogos na campanha de 2024/25. Nesse meio tempo, oito vitórias seguidas, a maior sequência da liga ao lado do Cleveland Cavaliers. De pior campanha da história a um sexto lugar e brigando forte pelo mando de quadra do Leste.

Publicidade

Nomes como Tobias Harris, Malik Beasley e Tim Hardaway Jr, contratações do novo grupo de executivos da franquia, mudaram a cara do time. Além disso, o trabalho do técnico JB Bickerstaff tem sido mais impactante do que Monty Williams em 2023/24.

Mas a evolução de Cunningham é um dos principais fatores para a evolução de Detroit. Suas médias nesse ano são de 25.7 pontos, 9.5 assistências, 6.3 rebotes e um roubo de bola. Além disso, ele acerta 45.9% de seus arremessos gerais e 36.3% do perímetro. Todas são as suas melhores marcas na carreira.

Publicidade

Os elogios de Perkins então, são um símbolo do grande momento vivido pelo astro. O ex-jogador voltou a comparar Cunningham e Hill em outro comentário posterior.

“Ele joga como um grande líder. É isso o que mais gosto dele. Não se esconde, joga com uma fisicalidade muito grande sempre que está na quadra. Cade é diferente, ele pode fazer esse time vencer uma série de playoffs no Leste”, concluiu.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA