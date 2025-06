Boletim de rumores da NBA: Giannis Antetokounmpo

O astro Giannis Antetokounmpo aparece de tempos em tempos nos rumores da NBA. Basta uma eliminação do Milwaukee Bucks antes da hora, e lá estará algum boato sobre sua hipotética saída. Mas e quando são três quedas consecutivas na primeira rodada? E mais: possivelmente, sem nenhum outro colega campeão ao seu lado em 2021 ou Damian Lillard para 2025/26.

Não é uma situação fácil para Antetokounmpo, que quer mais um título da NBA antes da aposentadoria. Por um lado, ele ganhou o direito de ser egoísta após ser campeão em um time que não vencia há cinco décadas. Assim, Giannis teria a chance de escolher o que fazer pelo resto da carreira, seja tentar o triunfo em outro lugar ou seguir onde está, mas com a desculpa de não ter um elenco forte ao seu lado.

Porque é fato: sem um grupo forte, nenhum grande astro da NBA vem obtendo resultados se não tiver por perto outros jogadores com capacidade para tal. O Indiana Pacers, por exemplo, chegou à final da liga por uma soma de fatores: bom técnico, ótimos defensores de perímetro, pivô espaçador, armador que comete poucos erros, um ataque funcional. O Bucks não teve nada disso ao longo de 2024/25, por mais que Brook Lopez tenha feito a função do cara grande que arremessa de longe.

Continua após a publicidade

Ou seja, sem Damian Lillard, sem previsão para voltar às quadras, o time de Milwaukee só consegue dar a Antetokounmpo uma chance mínima de título da NBA com um milagre nas trocas ou na agência livre. Spoiler: não vai.

Leia mais

O grande motivo de os rumores sobre uma eventual troca de Giannis Antetokounmpo ganharem muito peso na NBA durante a offseason é simples: falta de perspectiva. O Bucks não tem o que oferecer ao grego, até por conta do teto salarial. Por mais que Bobby Portis, Pat Connaughton e Kevin Porter não fiquem para 2025/26 (eles possuem opções em seus contratos), US$130 milhões estão em apenas três jogadores: Damian Lillard, Kyle Kuzma, além do duas vezes MVP.

Continua após a publicidade

Dá para fazer algo? Eventualmente, sim. Pois, no total, teria cerca de US$139 milhões sem os três que podem deixar seus acordos e US$164 milhões com eles. Como o novo teto deve ficar em torno de US$154 milhões, o time teria as exceções que a NBA permite, como a mid-level, por exemplo. Mas é pouco (US$14.1 milhões) para oferecer a algum astro.

Para Milwaukee, o ideal é que Bobby Portis e Pat Connaughton não fiquem, pois seriam responsáveis por US$22 milhões a mais. No entanto, o ala-pivô pode receber ofertas bem melhores no mercado. O problema é que Connaughton não deve ter propostas e vai ficar por mais um ano. Mas o que mais preocupa é o caso de Kevin Porter, já que sem Lillard, ele seria o titular.

Continua após a publicidade

Ao menos, na teoria.

Sem ajuda, Giannis Antetokounmpo não tem o que fazer se ficar no Bucks pela temporada 2025/26 da NBA, enquanto os rumores de uma troca vão ficar em cima dele. Basicamente, se o negócio não acontecer agora, com uma campanha abaixo do normal, a pressão será enorme. E as chances de o time tomar uma decisão ruim com “a bola rolando” são reais.

Continua após a publicidade

Destinos

Até então, o futuro da agência livre de 2025 meio que dependia da decisão de Antetokounmpo. Então, com a possível troca de Kevin Durant acontecendo antes, o negócio envolvento o grego pode se arrastar. O que se pensava antes como a peça de dominó que derrubaria as outras, tem chance de demorar.

Primeiro, porque Houston Rockets, San Antonio Spurs e New York Knicks, alguns dos possíveis destinos, já entenderam que a prioridade de Giannis, no momento, é tentar se acertar com o Bucks. Ou seja, no fim das contas, o astro pode tentar ficar até o limite e a troca não acontecer agora. Ou tão cedo.

Continua após a publicidade

E, talvez, seja o problema. Sua dedicação ao time, a ideia de passar a carreira em um mesmo lugar e ter a chance de vencer um segundo título por lá, pode prevalecer.

Em entrevista aqui no Brasil, Giannis Antetokounmpo falou com a Band sobre o seu futuro.

“Ainda não sei se vou seguir no Milwaukee Bucks ou vou para outro time, mas a minha meta é vencer mais um título na NBA”, disse.

Basicamente, ele quer dar ao Bucks uma última chance. Não chegou a pedir troca, mas estaria muito próximo disso. Talvez, por conta de tudo o que aconteceu após a eliminação da equipe, Giannis tenha falado que sentia saudades de Adrian Wojnarowski.

Continua após a publicidade

Isso porque Shams Charania noticiou que o ala conversaria com a direção do Bucks para definir seu futuro. Mas é justamente o que ele falou em todas as entrevistas.

Troca pode acontecer na offseason?

Pode, mas não necessariamente deve acontecer agora. A conversa com a direção do Bucks vai definir tudo. Em 2025, o time não tem a própria escolha de primeira rodada. Terá apenas a de segunda. No ano que vem, o New Orleans Pelicans tem o direito de inverter a pick. O problema é que todas as próximas estão comprometidas de alguma forma.

Continua após a publicidade

Então, a única, de fato, é a de 2031. Nada ajuda, no fim das contas.

Se a troca não acontecer até agosto, fica muito mais difícil de ele sair antes da temporada regular. Sendo assim, apenas na trade deadline ou… nunca. Quem sabe?

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA