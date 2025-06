LeBron James faz publicação sobre aposentadoria da NBA

Neste sábado (14), LeBron James fez uma publicação enigmática sobre sua aposentadoria da NBA. O astro do Los Angeles Lakers vai se tornar o primeiro jogador disputar 23 temporadas em 2025/26. Aos 40 anos, o assunto é tema há algumas temporadas do jogador mais velho em atividade na liga.

Em suas redes sociais, LeBron James publicou um vídeo fazendo uma brincadeira sobre sua aposentadoria da NBA.

“Os rumores sobre aposentadoria são verdadeiros? O que vem a seguir?”, pergunta um repórter a James durante uma entrevista coletiva simulada. Então, quando ele se prepara para responder, a tela fica preta. O maior pontuador de todos os tempos ainda provocou com a legenda: “Tenho me perguntado a mesma coisa…”.

O veterano teve médias de 24,4 pontos, 8,2 assistências e 7,8 rebotes, com aproveitamento de 51,3% na temporada passada. James já acumula 1.854 jogos em 22 temporadas na carreira. Mesmo assim, ainda esteve entre os dez jogador que concorreram ao prêmio de MVP em 2024/25. Da mesma forma, foi eleito para o segundo time ideal da NBA.

Vale lembrar que, antes do início da última temporada, o assunto foi pauta. No entanto, com contrato vigente com o Los Angeles Lakers e a seleção de seu filho Bronny James no Draft, ele descartou para de jogar. Agora, para 2025/26, sua aposentadoria tem sido menos comentada. Pelo contrário, aliás. Isso porque os principais rumores giram em torno de seu vínculo com Los Angeles.

LeBron James tem uma opção de jogador no seu atual contrato com o Los Angeles Lakers que pode lhe render em torno de US$54 milhões. Esse é a opção mais provável para o veterano. No entanto, de acordo com Anthony Irwin, do site ClutchPoints, há chance do astro poder deixar de ativar essa clausula para poder beneficiar a franquia em 2025/26.

Caso a projeção de Irwin aconteça, o novo contrato de LeBron James ajudaria o Lakers a reforçar seu elenco na offseason da NBA. Por outro lado, o craque não tem histórico de aceitar reduções salariais. Além disso, em sua 23ª temporada na liga, ele não se sente pressionado em mudar isso.

Então, o Lakers tem esperança que seu principal jogador ceda parte do salário. No fim de maio, Shams Charania, da ESPN, afirmou que LeBron deve acionar sua opção de jogador. Mas a direção buscaria uma conversa antes da decisão.

“Me falaram que ele deve optar por seguir no acordo”, disse Charania. “Ele tem uma opção em cerca de US$54 milhões. Com uma grande opção, o plano seria esse. No entanto, a direção quer conversar com ele em busca do que o time pode fazer. Seja como for, mesmo que LeBron jogue por mais uma ou algumas temporadas, ele quer estar em um time competitivo”, disse o insider

