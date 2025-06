Ex-jogador pede aposentadoria de LeBron James: “Não será campeão”

Quatro vezes campeão da NBA, LeBron James se tornará o primeiro jogador da história a disputar 23 temporadas na liga em 2025/26. No entanto, para Olden Polynice, o astro do Los Angeles Lakers deveria pensar em se aposentar. Isso porque, para o ex-atleta, ele não conseguirá vencer mais um título na carreira.

“Acho que o aspecto da longevidade está ficando um pouco demais agora. Porque eu penso: ‘cara, o que mais você quer fazer?’ Está na hora de começar a pensar em se aposentar. Ele não ganhará um quinto anel a menos que compre um. Isso não vai acontecer”, disse o ex-jogador em participação no podcast Fast Break.

Polynice atuou na NBA por 15 temporadas entre 1988 e 2004. Neste período, defendeu cinco times diferentes: Seattle SuperSonics, Los Angeles Clippers, Utah Jazz, Sacramento Kings e Detroit Pistons.

Apesar de Polynice cravar que LeBron James não será mais campeão da NBA como jogador, o veterano segue com ótimos números. Afinal, na última temporada, obteve médias de 24.4 pontos, 7.8 rebotes, 8.2 assistências e um roubo de bola por jogo.

Como resultado, foi o principal cestinha do Lakers sem contar Anthony Davis e Luka Doncic que não disputaram a campanha toda pela equipe. Além disso, o astro foi eleito ao segundo time ideal da temporada e selecionado pela 21ª vez ao All-Star Game.

Entretanto, mesmo com bons números, James não conseguiu levar o Los Angeles Lakers ao sucesso coletivo. Após a chegada de Doncic na troca bombástica da trade deadline, o time melhorou. Então, se classificou aos playoffs na quarta posição do Oeste. Mas, acabou eliminado logo na primeira rodada para o Minnesota Timberwolves.

O “pedido” de Polynice, aliás, pode ser atendido. Na última semana, Shams Charania, da ESPN, disse que LeBron pode disputar sua última temporada na NBA. Em participação no programa Pat McAfee Show, o jornalista analisou a situação contratual do craque e projetou seu futuro na liga.

“É provável que ele opte por continuar seu contrato. Ele tem uma opção de jogador de cerca de US$54 a US$57 milhões. Então, esse é o plano. Será o 23º ano para o camisa 23. Além disso, o fim de semana do All-Star Game será em Los Angeles. Assim, é como se fosse um conto de fadas. Mas essa é uma decisão que ele precisa tomar”, disse.

Por fim, Charania garante que o Lakers ter um time competitivo pode ser crucial para a decisão de LeBron James. E isso começa com a contratação de um pivô – posição carente no atual elenco.

