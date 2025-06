“Troca deixa Grizzlies com problema para Ja Morant”, diz ESPN

Ja Morant chega à offseason pelo Memphis Grizzlies como um dos principais rumores de troca da NBA. Após anos de sucesso na franquia, o camisa 12 está em baixa, teve problemas com a diretoria e pode sair em busca de um novo time. Além das situações já existentes, a saída de Desmond Bane cria mais um problema em relação ao armador.

Bane saiu em troca do Grizzlies para o Orlando Magic. Em contrapartida, chegaram a Memphis o armador Cole Anthony e o veterano Kentavious Caldwell-Pope. De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, o negócio deixa dúvidas em relação ao futuro de Morant e indica uma provável reconstrução no Tennessee.

“É uma troca que indica uma pequena mudança de rumo no Grizzlies. Algo que não é uma loucura. Se você olha para o Oeste, vê como é difícil competir. No entanto, a próxima grande questão é: E Ja Morant? A liga inteira agora vai olhar para tudo isso. Memphis vai tentar renovar com ele?”, disse Windhorst.

Morant tem mais três anos de contrato com o Grizzlies. No entanto, a partir de 6 de julho, o armador é elegível para uma extensão de mais dois anos no valor de US$128.4 milhões. Assim, se não houver uma conversa entre as partes para a renovação, é provável que as demais franquias fiquem de olho na situação do armador.

Os rumores de troca de Ja Morant no Grizzlies, inclusive, já existem. No mês passado, Tim MacMahson, da ESPN, afirmou que alguns times já estão de olho no camisa 12 de Memphis.

“Há muito ‘sussurro e burburinho’ na NBA sobre Morant ficar disponível no mercado de troca”, afirmou o jornalista.

Há diversos fatores que podem levar a uma possível separação entre Ja Morant e o Grizzlies. Depois de um início promissor na NBA, o armador se envolveu em polêmicas nos últimos anos, o que resultou em suspensões nas temporadas 2022/23 e 2023/24, incluindo a perda do início da campanha passada.

Além disso, Morant estaria insatisfeito com os rumos recentes do Grizzlies. Nesta temporada, a equipe adotou um novo estilo ofensivo que reduziu sua participação com a bola nas mãos. Para piorar, por fim, a demissão do técnico Taylor Jenkins na reta final de 2024/25 teria desagradado o camisa 12.

Portanto, a saída de Bane pode ser mais um motivo para Ja Morant buscar novos rumos na NBA.

