Pelicans e Pacers fecham troca envolvendo escolhas de Draft

New Orleans Pelicans e Indiana Pacers fecharam, nesta terça-feira (17), uma troca envolvendo escolhas de Draft e os direitos de um jogador. De acordo com o insider Shams Charania, da ESPN, a franquia da Louisiana adquiriu a pick de primeira rodada deste ano que pertencia ao Pacers. Desse modo, o Pelicans terá duas escolhas no top 25 do recrutamento: a sétima e a 23ª.

Além disso, New Orleans recebe os direitos do ala-armador Mojave King. O jogador neozelandês de 23 anos foi a escolha 47 do Draft de 2023, mas ainda não chegou à NBA. Atualmente, ele defende o Tauranga Whai, do seu país-natal.

Em contrapartida, o Pacers recebe de volta a sua escolha de primeira rodada do ano que vem. A pick, originalmente, foi para o Toronto Raptors na negociação que culminou na chegada de Pascal Siakam a Indiana. Depois, ela foi para o Pelicans, na troca que levou Brandon Ingram para o time canadense. Essa escolha, aliás, é protegida até a quarta posição. Agora, o time de Indiana passa a ter apenas a pick 54 no recrutamento deste ano.

Continua após a publicidade

A troca entre Pelicans e Pacers é a segunda desta semana na NBA que envolve escolhas de Draft. Afinal, no último domingo (15), o Orlando Magic adquiriu Desmond Bane junto ao Memphis Grizzlies. No entanto, o time da Flórida pagou caro pelo ala-armador, pois cedeu Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, quatro escolhas de primeira rodada, além de um swap. Ou seja, o direito de inverter uma seleção no recrutamento.

Leia mais!

A negociação com o Pacers é a primeira de Joe Dumars no comando das operações de basquete do Pelicans. O dirigente assumiu, há dois meses, o cargo que pertenceu a David Griffin nas últimas seis temporadas.

Continua após a publicidade

De acordo com Rafael Barlowe, do portal NBA Big Board, a equipe de New Orleans tem interesse em Ace Bailey, cotado para ser uma escolha top 5 no recrutamento deste ano. Agora, com as escolhas 7 e 23, a franquia pode montar um pacote para subir no Draft e selecionar o ala.

“Ouvi dizer que o Pelicans, que tem a sétima seleção, adora Bailey. Joe Dumars, em particular, parece gostar muito dele e está na presidência agora. Será que não conseguem fechar uma troca?”, disse o especialista em recrutamento.

O Pacers, por sua vez, fez a troca pensando em flexibilidade salarial. O foco da equipe, que disputa as finais da NBA, é renovar o vínculo com Myles Turner. O pivô titular de Indiana será agente livre irrestrito nesta offseason. Ou seja, poderá assinar com qualquer equipe da liga. Desse modo, sem o contrato garantido de uma escolha de primeira rodada, o Pacers terá mais espaço na folha salarial para assinar com Turner.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA