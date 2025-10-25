Kevin Durant reage ao começo ruim do Rockets na NBA

O Houston Rockets ainda não venceu na temporada da NBA e o astro do time, Kevin Durant, falou sobre as duas derrotas até agora. Após o último confronto, contra o Detroit Pistons, na sexta-feira (24), o principal reforço da franquia revelou que os jogadores estão chateados com os dois resultados ruins. No entanto, ele minimizou os reveses e garantiu que isso serve de motivação para o elenco.

Continua após a publicidade

“A comissão técnica está irritada e os jogadores estão irritados. Queremos um resultado melhor, mas ainda é cedo. Então, eu gosto desse tipo de energia e isso ser um incômodo para nós”, iniciou Kevin Durant.

Na abertura da temporada da NBA, o Houston Rockets perdeu para o atual campeão, Oklahoma City Thunder, fora de casa, após duas prorrogações. Durant fez 23 pontos e nove rebotes. Dois dias depois, teve o primeiro jogo em casa em 2024/25. Com ídolos da torcida presentes, como Hakeem Olajuwon e Yao Ming, Houston não conseguiu vencer o Detroit Pistons.

Continua após a publicidade

Apesar disso, Kevin Durant fez seu primeiro grande jogo pelo Rockets no seu seu 19º na NBA. Isso porque o craque anotou 37 pontos, convertendo 9 de 18 arremessos e 16 de 18 lances livres. Mesmo assim, a equipe saiu derrotada por 115 a 111. Aliás, os dois reveses foram definidos no fim.

Mas, não foi por falta de tentativa de Durant. Afinal, ele foi responsável por 14 dos 25 pontos do Rockets no último quarto. Por outro lado, nenhum outro jogador do time fez mais que três. Então, ele avaliou sua atuação no momento decisivo do jogo.

Leia mais!

“É um equilíbrio que senti que precisava ter naquele quarto período. Consegui ser agressivo e fiz com que dobrassem a marcação em mim. Então, acho que conseguimos algumas boas chances dessa forma”, completou o veterano de 37 anos.

Continua após a publicidade

Da mesma forma, Amen Thompson, que tem sido usado como armador após grave lesão de Fred VanVleet, admitiu frustração pelos resultados ruins. Para ele, um time que quer brigar pelo título da NBA não pode perder dois jogos seguidos.

“Sinto que ainda não fizemos uma boa partida. Foram dois jogos equilibrados. Mas, não podemos ficar repetindo isso o tempo todo. Queremos ter grandes atuação se temos expectativas de título. Estamos tentando fazer o nosso melhor em cada noite. Jogos ruins acontecem, mas ainda estamos tentando mudar isso”, analisou o jovem.

Continua após a publicidade

Por fim, vale lembrar que Kevin Durant fechou uma extensão de contrato com o Rockets por dois anos e US$90 milhões no último domingo. E, apesar das derrotas, ele já está provando seu valor individual. Em dois jogos, soma média de 30 pontos, com 52.9% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 42.9% em bolas de três.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA